Preocupa cierre de micronegocios por altos costos en Altamira

El cierre de pequeños comercios en Altamira comienza a generar preocupación entre el sector empresarial, particularmente por el impacto que representan los elevados costos operativos, como rentas, servicios y gastos generales, reconoció César Sánchez Aguilar, presidente de Canaco Altamira.

El dirigente empresarial señaló que, aunque la dinámica comercial implica la apertura y cierre constante de establecimientos, actualmente existe inquietud debido a que varios micronegocios han tenido dificultades para sostenerse ante el incremento en gastos fijos.

"Hay negocios que a veces no logran subsistir por temas de renta, por temas del costo de la formalidad, y son los que se van quedando", expresó.

Explicó que en meses recientes se ha observado el cierre aproximado de entre cinco y seis pequeños establecimientos, principalmente dedicados a la venta de calzado, novedades y comercios de múltiples productos, mientras que las nuevas aperturas corresponden principalmente a franquicias y negocios de mayor escala.

Dijo que los costos de renta comercial representan uno de los principales desafíos, ya que los locales pueden oscilar entre ocho mil y hasta 25 o 30 mil pesos mensuales, dependiendo de la ubicación, particularmente en el primer cuadro de la ciudad.

A ello se suma el incremento estacional en el consumo eléctrico derivado de las altas temperaturas, así como gastos asociados al agua, internet y otros servicios indispensables para la operación diaria.

Pese al panorama, el presidente de Canaco afirmó que existen expectativas positivas para los próximos meses ante eventos comerciales como las ventas relacionadas con el Día del Padre y la llegada de turismo flotante derivado del Mundial, situación que ha llevado a algunos negocios a prepararse con capacitación en atención al cliente e incluso cursos de inglés.

Asimismo, destacó que el sector mantiene vigilancia sobre el equilibrio comercial de la ciudad, ya que mientras grandes cadenas y franquicias continúan llegando a Altamira, resulta necesario fortalecer al pequeño empresario local, al ser éste quien genera una parte importante del empleo formal.

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