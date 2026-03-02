Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Ventas de mariscos repuntan, pero escasez preocupa

Comerciantes reportan alza de 20% en Cuaresma, mientras pescadores advierten baja producción que podría encarecer el producto

En el arranque de la temporada de Cuaresma, comerciantes dedicados a la venta de mariscos en el mercado de La Puntillita, en Altamira, reportan un incremento en sus ventas; sin embargo, pescadores del sistema lagunario advierten que la producción continúa siendo baja, lo que podría impactar en los precios conforme avancen las semanas de mayor demanda.

Herson Madrid Escobar, comerciante de mariscos, señaló que desde el pasado jueves comenzó a notarse mayor movimiento, principalmente durante el fin de semana, con un repunte aproximado del 20 por ciento en comparación con semanas anteriores.

Indicó que los principales clientes en esta etapa son mayoristas que comienzan a cotizar producto para los días fuertes de la temporada.

Explicó que el camarón crudo es de los primeros en incrementar su precio, al pasar de 160 a 170 pesos el kilogramo, mientras que especies como tilapia, carpa y trucha mantienen costos variables, aunque advirtió que podrían aumentar conforme se acerquen los días santos, debido a ajustes en empacadoras y a la oferta disponible.

En contraste, Erasto Rodríguez, pescador de la zona lagunaria del Tamesí, aseguró que actualmente “no hay gran cosa” en cuanto a captura, debido a los altos niveles de agua que dispersan el pescado y dificultan su localización. 

Explicó que especies económicas como la carpa se comercializan alrededor de 20 pesos el kilo para el productor, lo que representa ingresos limitados tras jornadas de dos o tres días de trabajo. Aunque la captura de camarón comienza a activarse ligeramente, reconoció que la producción sigue siendo reducida, situación que atribuyen también a los efectos de la sequía registrada en años anteriores.


