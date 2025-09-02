Cerrar X
Tamaulipas

Propone diputado regular pirotecnia en Tamaulipas

Prohibir el uso de pirotecnia en las campañas políticas, es una propuesta presentada ante el Congreso de Tamaulipas por Sergio Ojeda

  • 02
  • Septiembre
    2025

Prohibir el uso de pirotecnia en las campañas políticas, es una propuesta presentada ante el Congreso de Tamaulipas por Sergio Ojeda, diputado local del tercer distrito.

Esta iniciativa tiene su origen en la petición de ciudadanos preocupados por el impacto negativo que ocasiona el estruendo de los juegos pirotécnicos en personas con el espectro autista y en mascotas, particularmente los perros.

“La iniciativa es en relación a que en las campañas no haya pirotecnia para que no afecte a los animalitos, a las personas con autismo, hay muchas personas que este tipo de ruidos tan fuertes, fuera de lo normal, afectan la salud tanto de los animalitos como de la gente”, expresó el legislador.

Al publicar en redes sociales su propuesta, recibió cuestionamientos de ciudadanos sobre por qué solamente se prohíben los conocidos como “cuetes” en las campañas.

Aclaró que la prohibición en general es un tema federal, y él es legislador del estado, por lo que presentó su propuesta como una modificación a la Ley Electoral de Tamaulipas. 

“Esta iniciativa se presenta para la ley electoral en Tamaulipas, se refiere a las puras campañas, ha habido inquietudes en mis redes sociales una vez que ahí la difundí, sobre por qué no se pudiera extender en otros ámbitos.

“Bueno, ahí es importante señalar que la pirotecnia en sí está regulada a nivel federal, tendría que ser una reforma federal, sin embargo, en lo local sí podíamos presentar esta iniciativa para efecto de campañas electorales en Tamaulipas, y para que se regule y no exista la pirotecnia”, explicó.

Como la presentó en un periodo de receso, la Permanente va a tomar cartas en el asunto, después se hará una comisión al respecto y posteriormente, una vez que entren al periodo de sesiones a partir del primero de octubre, se le dará seguimiento.

“Seguramente ya en una sesión pública iremos a leer el dictamen de lo que tuvo a bien la comisión dar como resultado”.


