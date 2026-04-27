Divide reducción de regidores en reforma electoral

La disminución de regidores dentro del Plam B de la reforma electoral planteada por el ejecutivo ha dividido opiniones.

Se ha generado un debate por la reducción del número de ediles en los cabildos municipales del sur del estado argumentando que muchos de ellos no son necesarios y no aportan valor a la toma de decisiones.

En el caso de quienes se sustentan como regidores, a esta aprobación le lanzan críticas pues la consideran inequitativa políticamente.

Oscar Morado, regidor maderense dijo que “Hay quienes argumentan que bajar a 15, el número de regidores para Tamaulipas, podría dejar a muchas colonias descubiertas para la gestión de necesidades, yo opino que afectará mucho más de lo que tienen planeado”

La población se mantiene enmedio….desean resultados, entrega a su labor y formalismo de parte de quienes sean regidores pues a través del sueldo se eroga constantemente un recurso que en ocasiones no es equivalente al trabajo.

Especialistas señalaron que entre los aspectos positivos destaca la reducción del gasto público, pero se corre el riesgo de perder diversidad política de fuerzas minoritarias y enfrentar una sobrerrepresentación.

En Tamaulipas va de 3 a 21 regidores

En Tamaulipas, el número de regidores en los 43 municipios varía según la población, oscilando generalmente entre 3 y 14 regidores de mayoría relativa, más regidores de representación proporcional, ajustándose a un máximo de 15 integrantes totales en muchos casos o hasta 21 según las recientes reformas.

Los municipios de más de 200,000 habitantes (como Reynosa o Matamoros) tienen 14 regidores de mayoría.

Los municipios que más concentran regidores en Tamaulipas son: Ciudad Madero, Tampico, Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria, pues cuentan con 21 ediles (14 de mayoría y 7 por vía plurinominal)

En contraste los municipios de Burgos, Cruillas, Méndez, Guerrero y San Nicolás cuentan con el número mínimo de integrantes en su Cabildo, 1 síndico y 2 regidores.

Los regidores en Tamaulipas tienen un sueldo que oscila entre los 25,000 y 40,000 pesos, sin contar compensaciones.

Monterrey, con más regidores en el país

En Monterrey Nuevo León se cuenta con el mayor número de regidores en un Cabildo, llegando a 28 ediles que perciben un salario de aproximadamente 64 mil pesos al año 2025, sin contar compensaciones.

La reducción de regidores en México ya es oficial tras la aprobación y publicación del "Plan B" de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en abril de 2026.

Esta medida modifica el artículo 115 constitucional para establecer un tope máximo de regidurías en los ayuntamientos, buscando disminuir el gasto.

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