Protegen histórico ahuehuete tras caída de poste eléctrico

Tras la denuncia ciudadana difundida previamente, autoridades ambientales de Matamoros acudieron al sitio donde un ahuehuete resultó afectado por la caída de un poste incendiado, hecho que presuntamente ocurrió a consecuencia de la quema de basura en la zona.

Durante la inspección se detalló que el fuego alcanzó la estructura, provocando su colapso sobre el árbol y generando preocupación entre vecinos y activistas debido a que se trata de una especie protegida.

Supervisan retiro del poste para evitar más daños

El secretario de Medio Ambiente encabezó personalmente las maniobras acompañado por el ingeniero Telemacos Etuche y colaboradores que participaron en las labores para retirar el poste.

Las acciones se realizaron con especial cuidado para evitar ocasionar un daño mayor al ahuehuete durante el proceso de intervención.

Autoridades señalaron que, aunque el ejemplar afectado pertenece a una especie protegida, todos los árboles forman parte de la reserva arbórea municipal, por lo que su conservación representa una prioridad sin importar su tamaño o características.

Prevén recuperación del ejemplar afectado

En el lugar también fue reconocido el apoyo de ciudadanos y ambientalistas que se sumaron a las labores, aportando propuestas y acciones encaminadas a favorecer la recuperación del árbol.

De acuerdo con la evaluación preliminar, el ahuehuete presenta afectaciones por quemaduras; sin embargo, no se encuentra muerto, por lo que se espera que pueda recuperarse con los cuidados adecuados.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso para atender este tipo de situaciones y exhortaron a la población a evitar la quema de basura, al advertir que estas prácticas representan un riesgo tanto para el entorno natural como para la seguridad de la comunidad.

Comentarios