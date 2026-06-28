A unas horas de cerrar su campaña político-electoral, fue emboscado por un comando armado en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas

Inicio / Tamaulipas / Recordando a Rodolfo Torre Cantú tras 16 años de su asesinato

Se cumplen 16 años de aquel fatídico 28 de junio de 2010, una fecha que quedó grabada en la memoria colectiva de Tamaulipas.

El asesinato del Dr. Rodolfo Torre Cantú, quien en ese momento era el candidato puntero a la gubernatura por la coalición "Todos Tamaulipas" (PRI-PVEM-PANAL), no solo truncó una carrera política, sino que cambió el rumbo de la entidad.

A unas horas de cerrar su campaña político-electoral, fue emboscado por un comando armado en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, en donde cinco personas de su equipo de colaboradores, quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica.

Recordar al "Dr. Rodolfo", como muchos le llamaban, es recordar a un hombre que se caracterizaba por su trato cercano y su vocación de servicio, especialmente desde su labor en el sector salud. A más de una década, su partida sigue generando reflexiones sobre la importancia de la paz y la seguridad en la vida pública.

Cronología de un día que cambió la historia

La mañana del 28 de junio de 2010: El Dr. Torre Cantú se dirigía al aeropuerto de Ciudad Victoria para viajar a un evento de cierre de campaña en el municipio de Valle Hermoso.

El Dr. Torre Cantú se dirigía al aeropuerto de Ciudad Victoria para viajar a un evento de cierre de campaña en el municipio de Valle Hermoso. El ataque: Poco antes de llegar a la terminal aérea, el convoy en el que viajaba el candidato fue interceptado por un grupo armado. En el lugar perdieron la vida el Dr. Rodolfo Torre Cantú y cinco de sus colaboradores cercanos, incluyendo a integrantes de su equipo de seguridad y al diputado local Enrique Blackmore Smer.

La noticia sacudió al país entero, siendo uno de los episodios más violentos contra un candidato en la historia moderna de México, lo que obligó a replantear las estrategias de seguridad en los procesos electorales.

El desenlace político: Tras el suceso, su hermano, Egidio Torre Cantú, asumió la candidatura sustituta y posteriormente resultó electo como Gobernador del estado.

El legado: A 16 años, su familia, amigos y simpatizantes siguen recordando su memoria, manteniendo vivo el cuestionamiento sobre la justicia y el impacto que su ausencia dejó en el tejido social de Tamaulipas.

Las víctimas del atentado del 28 de junio de 2010

En el atentado ocurrido el 28 de junio de 2010 contra el entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fallecieron un total de 6 personas, incluido el propio candidato.

Las personas que perdieron la vida en la emboscada en la carretera Ciudad Victoria-Soto la Marina fueron:

Rodolfo Torre Cantú: Candidato a gobernador de Tamaulipas.

Candidato a gobernador de Tamaulipas. Enrique Blackmore Smer: Diputado local.

Diputado local. Luis Gerardo Sotero: Escolta.

Escolta. Rubén López: Escolta.

Escolta. Francisco López Catache: Escolta.

Escolta. Una persona más que las autoridades reservaron su nombre, también con funciones de escolta.

Otras personas quedaron gravemente heridas, pero lograron recuperarse para posteriormente dar sus declaraciones, sin embargo, a la fecha queda la interrogante, ¿por qué lo mataron?