Edna Davalos afirma que la ley es clara en caso Tania Flores
Davalos desestimó las insinuaciones de un tinte político que la exalcaldesa ha intentado promover, recordando que varios ediles han sido citados a responder
En relación al caso de la exalcaldesa Tania Flores, quien fue llevada a declarar esta semana con el uso de la fuerza pública, la diputada Edna Dávila informó que estos hechos ocurrieron debido a que la investigada hizo caso omiso en repetidas ocasiones a los llamados de la autoridad.
“En el caso de Múzquiz, la falta de cooperación por parte de quienes fueron llamados a comparecer tuvo un impacto significativo”, señaló la legisladora.
Davalos desestimó las insinuaciones de un tinte político que la exalcaldesa ha intentado promover, recordando que varios ediles han sido citados a responder por diversas observaciones.
“Esto ya ha sucedido en ocasiones anteriores, incluso durante mi tiempo en la legislatura pasada, con el caso de Parras y exalcaldes de Ramos Arizpe que pertenecían a nuestro partido, así como en General Cepeda con Pablo Salas. Realmente creo que la ley es muy clara, y la auditoría ha sido muy responsable al señalar las observaciones de los ayuntamientos”, agregó.
Asimismo, la diputada indicó que la información disponible señala que el monto observado a la exalcaldesa asciende a 40 millones de pesos, pero solo se la está citando a comparecer por 23.1 millones, correspondientes a recursos estatales, ya que el resto son fondos federales
