Refuerza Tamaulipas su producción de aguacate

Aunque el estado no figura entre los grandes productores nacionales como Michoacán, Jalisco o Estado de México, ya cuenta con proyectos comerciales

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Tamaulipas impulsa desde hace varios años la reconversión de cultivos hacia el aguacate, con énfasis en variedades adaptadas al clima y altitud de la región.

Aunque el estado no figura entre los grandes productores nacionales como Michoacán, Jalisco o Estado de México, ya cuenta con proyectos comerciales y huertos en crecimiento; sin embargo, apenas alcanza una superficie sembrada de 141 hectáreas.

Superficie sembrada y producción hasta 2026

- En Güémez, para el primer cuatrimestre de 2023 se trabajaba con 10 mil plantas de aguacate Hass en crecimiento, con entrega de fruto prevista entre marzo y abril de 2023.

Para 2019-2020 se proyectaba la siembra de 50 hectáreas iniciales que permitirían abaratar el producto en 5 municipios, con primera cosecha en 3.5 años, aunque no hay un seguimiento al respecto.

- A nivel nacional, se prevé que la superficie cultivada en México se mantenga estable en aproximadamente 268,000 hectáreas para 2026, con una producción de 2.8 millones de toneladas, récord histórico.

No hay una estadística oficial pública que desglose la producción total en toneladas de Tamaulipas hasta 2026, ya que la producción de aguacate es un proyecto agrícola en desarrollo y no una actividad comercial masiva. Por ello, el fruto no figura en las estadísticas comerciales a gran escala del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera para el estado.

Los reportes más recientes hablan de huertos jóvenes y proyectos en expansión, con transporte de 400 toneladas anuales por el puerto de Altamira provenientes de Michoacán, no de producción local.

Municipios productores y con proyectos de aguacate

Los municipios donde ya hay siembra, huertos o proyectos impulsados son:

Güémez, El Mante, Gómez Farías, Llera, Jaumave, Ciudad Victoria, Palmillas, Altamira, Padilla, Ocampo y Abasolo.

En Llera se destaca el potencial por el aprovechamiento del agua del río Guayalejo.

La variedad Hass-Méndez en Tamaulipas

El aguacate Hass-Méndez es una selección de importancia económica porque se cosecha cuando baja la producción de Hass, por lo que alcanza mejor precio.

En el sur de Jalisco existen más de 11,000 hectáreas de esta variedad.

En Tamaulipas se promueve su uso junto con el Hass tradicional y la planta GA-30, que es una variedad adaptada localmente. La GA-30 fue desarrollada en la región de El Carmen, municipio de Güémez, por productores locales.

Es resistente a altas temperaturas, a la altura de 400 a 800 metros sobre el nivel del mar y a plagas.

El representante de la empresa Tierra de Monte, Pedro Hugo Ramos, explica que esta planta se adaptó a las condiciones climatológicas diversas de Tamaulipas.

Sobre el apellido Méndez

El aguacate Méndez es un fruto de piel rugosa y pulpa cremosa, descendiente y mejorado a partir de la variedad Hass.

Creado por el agricultor e investigador mexicano Carlos Méndez Vega, destaca por ser una alternativa altamente rentable gracias a sus características de floración.

Carlos Méndez es el creador de la variedad Hass-Méndez adaptada en Tamaulipas.

Características del Hass-Méndez

- Maduración precoz: julio y septiembre-octubre, antes que Hass.

- Mayor contenido de aceite que Hass en algunas localidades, atribuido a floración temprana de abril a julio.

- Dos flujos vegetativos: invierno y verano, con dos épocas de floración.

Tamaulipas apuesta por estas variedades para diversificar la producción citrícola y aprovechar la cercanía con Estados Unidos.

El tiempo estimado para que el estado compita en volumen es de 7 a 8 años desde el inicio de plantaciones comerciales, con árboles que empiezan a dar fruto a los 2 años.