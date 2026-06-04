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Tamaulipas

Gobierno refuerza estrategia en programas alimentarios

Ahora se encuentran en el proceso de la entrega de credenciales para el empadronamiento del programa 'Alimentando tu Bienestar', en todo el estado. 

  • 04
  • Junio
    2026

La secretaria de Bienestar del gobierno del estado, Silvia Casas González, realizó la entrega del Programa “Alimentando tu Bienestar”, en la Colonia Estudiantil de Ciudad Victoria, en donde señaló que durante el 2025 se entregaron 285 mil paquetes alimentarios en los 43 municipios, y la distribución de un millón 400 mil despensas y en este 2026 se incrementará a 300 mil familias más el número de beneficiarios.   

“Ahorita ya vamos a iniciar con la entrega de despensas en los 43 municipios, es la primera de cinco entregas de este programa alimentando tu bienestar llega a todos los rincones de Tamaulipas, localidades, ejidos, comunidades, colonias, que presenten justamente situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, de necesidad, entonces en este año se incrementó a 300 mil”, señaló.  

La funcionaria estatal resaltó que se encuentran en el proceso de la entrega de credenciales para el empadronamiento del programa “Alimentando tu Bienestar”, en los 43 municipios del estado. 

“Para que las 300 mil nuevas despensas y todas en el estado, lleguen a igual número de beneficiarios, que sea transparente, eficiente, ordenado y que ellas y ellos estén seguros de que estamos cumpliendo y que las cinco entregas se van a ir registrando”, explicó.  

Dijo que la Agencia Innovación e Inteligencia Digital del gobierno de Tamaulipas, permitió realizar esta nueva estrategia con la implementación de las aplicaciones y la plataforma tecnológica correspondiente para los beneficiarios.


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