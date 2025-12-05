Refuerza Tamaulipas vigilancia en bancos por pago de prestaciones

Con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las y los tamaulipecos durante la temporada de pago de aguinaldos y otras prestaciones, la Guardia Estatal ha reforzado su presencia y vigilancia en bancos, cajeros automáticos y diversas instituciones financieras a lo largo del estado.

Personal de esta corporación se encuentra desplegado en operativos de recorridos aleatorios, cubriendo tanto horarios diurnos como nocturnos durante las horas hábiles de las sucursales. Como parte de esta estrategia de proximidad social y prevención, los elementos dialogan activamente con el personal bancario y los cuentahabientes.

El diálogo tiene como propósito principal reiterar la importancia de utilizar los números oficiales de emergencia: el 911 y el 089, así como recordar los mecanismos internos de las instituciones que permiten una atención inmediata ante cualquier situación de riesgo o emergencia.

Recomendaciones de Seguridad para la Ciudadanía

Paralelamente a las labores de vigilancia, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) ha emitido una serie de recomendaciones esenciales para reforzar la protección de los ciudadanos, ya sea que acudan físicamente a una sucursal o hagan uso de tecnologías financieras (Fintech):

En Sucursal Bancaria:

Discreción Total: Evite comentar en voz alta las transacciones que realizará y los montos que maneja.

Guardado Inmediato: Al retirarse de la ventanilla, guarde de inmediato el dinero en su bolso o cartera, sin contarlo a la vista de terceros.

Observación del Entorno: Si acude en automóvil, estacione lo más cerca posible de la entrada y mantenga una observación activa de su entorno al llegar y al retirarse.

Al Utilizar el Cajero Automático:

Inspección del Cajero: Observe que el aparato no cuente con aditamentos irregulares que pudieran ser utilizados para cometer ciberdelitos, como el robo de identidad o la clonación de tarjetas (skimming).

Protección del NIP: Memorice su Número de Identificación Personal (NIP) y siempre cubra el teclado con una mano para evitar ser observado al teclearlo.

No Acepte Ayuda: Absténgase de aceptar ayuda de personas extrañas o ajenas a la institución bancaria.

Retiros Seguros: Retire cantidades bajas y, en caso de requerir sumas mayores, se recomienda encarecidamente acudir en compañía de una persona de su total confianza.

La SSPT subraya que "la seguridad es tarea de todos y todas" y reitera su compromiso con la ciudadanía tamaulipeca de trabajar coordinadamente desde la prevención para evitar la comisión de delitos patrimoniales.

