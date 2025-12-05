Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_05_at_8_32_10_PM_487f5d860c
Tamaulipas

Refuerza Tamaulipas vigilancia en bancos por pago de prestaciones

Paralelamente a las labores de vigilancia, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas ha emitido una serie de recomendaciones para quienes squen su dinero

  • 05
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo primordial de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las y los tamaulipecos durante la temporada de pago de aguinaldos y otras prestaciones, la Guardia Estatal ha reforzado su presencia y vigilancia en bancos, cajeros automáticos y diversas instituciones financieras a lo largo del estado.

Personal de esta corporación se encuentra desplegado en operativos de recorridos aleatorios, cubriendo tanto horarios diurnos como nocturnos durante las horas hábiles de las sucursales. Como parte de esta estrategia de proximidad social y prevención, los elementos dialogan activamente con el personal bancario y los cuentahabientes.

El diálogo tiene como propósito principal reiterar la importancia de utilizar los números oficiales de emergencia: el 911 y el 089, así como recordar los mecanismos internos de las instituciones que permiten una atención inmediata ante cualquier situación de riesgo o emergencia.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 8.32.09 PM.jpeg

Recomendaciones de Seguridad para la Ciudadanía

Paralelamente a las labores de vigilancia, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) ha emitido una serie de recomendaciones esenciales para reforzar la protección de los ciudadanos, ya sea que acudan físicamente a una sucursal o hagan uso de tecnologías financieras (Fintech):

En Sucursal Bancaria:

Discreción Total: Evite comentar en voz alta las transacciones que realizará y los montos que maneja.

Guardado Inmediato: Al retirarse de la ventanilla, guarde de inmediato el dinero en su bolso o cartera, sin contarlo a la vista de terceros.

Observación del Entorno: Si acude en automóvil, estacione lo más cerca posible de la entrada y mantenga una observación activa de su entorno al llegar y al retirarse.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 8.32.11 PM.jpeg

Al Utilizar el Cajero Automático:

Inspección del Cajero: Observe que el aparato no cuente con aditamentos irregulares que pudieran ser utilizados para cometer ciberdelitos, como el robo de identidad o la clonación de tarjetas (skimming).

Protección del NIP: Memorice su Número de Identificación Personal (NIP) y siempre cubra el teclado con una mano para evitar ser observado al teclearlo.

No Acepte Ayuda: Absténgase de aceptar ayuda de personas extrañas o ajenas a la institución bancaria.

Retiros Seguros: Retire cantidades bajas y, en caso de requerir sumas mayores, se recomienda encarecidamente acudir en compañía de una persona de su total confianza.

La SSPT subraya que "la seguridad es tarea de todos y todas" y reitera su compromiso con la ciudadanía tamaulipeca de trabajar coordinadamente desde la prevención para evitar la comisión de delitos patrimoniales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_142b0a7656
Choque múltiple en la Victoria–Monterrey deja tres lesionados
goya_c792147992
Subastarán un ‘Goya’ de dictador comunista
detenido_maltrata_gatos_e20fa61686
Detiene Guardia Estatal a hombre que mató a tres gatos en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_06_T082240_566_c7fa2bbaed
Dua Lipa honra a Selena en cierre de gira en CDMX
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_1328e16964
Se adelanta Navidad con... ¿Otra Final Regia?
Whats_App_Image_2025_12_05_at_2_47_59_PM_04c27a2ee2
Rayados ‘asusta’ hasta al mismo diablo rojo del Toluca
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
publicidad
×