Registran aparatoso accidente en la carretera Victoria-Monterrey

Un fuerte accidente registrado este fin de semana en el kilómetro 22 de la carretera Victoria-Monterrey, en el tramo conocido como El Atorón, volvió a poner en evidencia los riesgos de la imprudencia al volante y la importancia de respetar las normas de tránsito.

De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió cuando un automovilista intentó realizar una vuelta en “U” en un punto no autorizado, lo que derivó en un choque múltiple que involucró una camioneta tipo SUV, un vehículo compacto y un tráiler que terminó atravesado sobre la cinta asfáltica.

Afortunadamente, no se reportaron personas fallecidas, aunque las imágenes del lugar muestran la magnitud del impacto: una de las unidades quedó prácticamente partida por la mitad y los demás vehículos con severos daños materiales.

Las autoridades federales señalaron que el tramo cuenta con señalización clara que prohíbe maniobras de retorno, además de medidas para reducir la velocidad y mejorar la visibilidad.

Sin embargo, la falta de precaución y el desdén por las normas continúan siendo las principales causas de accidentes en esta zona.

Elementos de la Guardia Nacional mantienen operativos constantes en el área, especialmente después del río Corona, donde con frecuencia se registran percances similares.

Recomendaciones

Respetar la señalización: Es vital obedecer los señalamientos y límites de velocidad.

Evitar vueltas prohibidas: Realizar giros en lugares no autorizados pone en riesgo la vida propia y la de otros conductores.

Refuerzo de seguridad: Las autoridades deben continuar con las acciones de vigilancia y mantenimiento para prevenir nuevos accidentes.

El incidente en El Atorón es un recordatorio claro de que la seguridad vial depende, en gran medida, de la responsabilidad de quienes conducen.





