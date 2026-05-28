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Nacional

Registran incendio en dormitorios de Escuela Náutica de Veracruz

El incidente de este jueves se convirtió en el segundo incendio registrado en la Escuela Náutica Mercante en menos de una semana.

  • 28
  • Mayo
    2026

Un incendio registrado la mañana de este jueves 28 de mayo en los dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz movilizó a cuerpos de emergencia y personal de la Secretaría de Marina, luego de que el fuego se extendiera en una de las áreas del plantel educativo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:15 horas y activó los protocolos internos de seguridad de la institución. Elementos de bomberos del puerto acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras zonas del complejo.

Bomberos sofocan fuego en menos de una hora

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Marina, el incendio fue controlado cerca de las 8:45 horas gracias a la rápida intervención del personal de emergencia y trabajadores de la escuela.

La dependencia informó que no se reportaron alumnos ni trabajadores lesionados tras el incidente. Actualmente continúan las labores de revisión y evaluación para determinar el nivel de daños en los dormitorios afectados.

Las autoridades mantienen acordonada el área mientras especialistas realizan inspecciones para descartar riesgos adicionales dentro de las instalaciones.

Investigan causas del incendio en la Escuela Náutica

Hasta el momento no se ha informado cuál habría sido la causa que provocó el fuego dentro de los dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz.

Personal de Protección Civil y elementos de la Marina trabajan en la verificación de posibles afectaciones estructurales y en la recopilación de información para determinar cómo inició el incendio.

El hecho generó movilización en los alrededores del plantel, ubicado en el puerto de Veracruz, donde ciudadanos observaron la salida de humo desde el interior del inmueble.

Segundo incendio en menos de una semana

El pasado sábado ocurrió otro siniestro dentro del plantel, el cual dejó a tres alumnos afectados por inhalación de humo. En aquella ocasión también fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para controlar el fuego.

La repetición de estos incidentes ha generado atención sobre las condiciones dentro de las instalaciones y las medidas preventivas implementadas en la institución educativa vinculada a la Secretaría de Marina.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades no han informado si las actividades académicas o administrativas sufrirán modificaciones tras el nuevo incendio registrado en el área de dormitorios.


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