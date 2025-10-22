Vecinos reparan calles de Victoria ante incapacidad del municipio

Ciudad Victoria enfrenta un grave problema de deterioro del pavimento, exacerbado por las recientes lluvias.

A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento, la cantidad de baches en las calles es abrumadora, y la autoridad se muestra incapaz de reparar todos los daños.

Frente a esta situación, los vecinos de diferentes colonias han decidido tomar la iniciativa y contribuir a mejorar las vías.

El señor Ponciano Torres Walle, residente del 18 Río en el centro de la ciudad, es uno de ellos. Ha comprado materiales para tapar los baches y llama a otros vecinos a unirse a la causa.

"Estamos cansados de esperar a que el ayuntamiento haga algo", dice el señor Torres Walle. "Es nuestra responsabilidad cuidar nuestra ciudad y hacer que sea un lugar mejor para vivir".

Pide al menos nivelar esta arteria vial, “ya no queremos que nos pavimenten, solo que echen materiales para poder entrar y salir; mi hija tuvo que comprar un compresor de aire porque seguido se le ponchan las llantas con los baches”.

La falta de acción del ayuntamiento ha generado un sentimiento de frustración entre los ciudadanos.

"Prometieron arreglar las calles, pero no han hecho nada", dice otra vecina. "Estamos hartos de esperar y hemos decidido hacer algo nosotros mismos".

El deterioro del pavimento no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también causa daños a los vehículos y aumenta el riesgo de accidentes.

Según expertos, el mantenimiento preventivo es clave para reducir la aparición de baches, pero en Ciudad Victoria, parece que la autoridad ha optado por un enfoque reactivo en lugar de preventivo.

