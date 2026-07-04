Reporta Tamaulipas reducción del 73% en robo de vehículos

De acuerdo con el Estado, este marcado descenso colocó a la entidad en la posición 14 a nivel nacional entre los estados con menor número de autos robados

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El robo de vehículos en Tamaulipas registró una disminución del 73 por ciento entre los años 2015 y 2025, al pasar de 7 mil 326 unidades denunciadas a solo mil 944, informó la Vocería de Seguridad Pública del estado con base en cifras oficiales.

De acuerdo con el Gobierno de Tamaulipas, este marcado descenso colocó a la entidad en la posición 14 a nivel nacional entre los estados con menor número de vehículos robados.

Asimismo, las autoridades destacaron que la tendencia a la baja se mantiene en el presente año: durante el periodo de enero a mayo de 2026, la incidencia de este delito volvió a reducirse en un 8 por ciento en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Estrategia coordinada y uso de tecnología

Según la Vocería de Seguridad Pública, estos resultados son fruto de una estrategia conjunta implementada por las instituciones que integran la Mesa de Paz, un mecanismo donde coordinan esfuerzos las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno en materia de prevención, vigilancia e investigación.

Entre las acciones clave que han permitido debilitar a las bandas dedicadas a este ilícito y mejorar la tasa de recuperación de unidades destacan:

Reforzamiento de patrullajes y operativos permanentes en carreteras y zonas urbanas.

Investigaciones especializadas y seguimiento oportuno a denuncias ciudadanas.

Incorporación de tecnologías de videovigilancia y sistemas de identificación vehicular.