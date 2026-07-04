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Reporta Tamaulipas reducción del 73% en robo de vehículos
De acuerdo con el Estado, este marcado descenso colocó a la entidad en la posición 14 a nivel nacional entre los estados con menor número de autos robados
Por Carlos Nava | 04 Julio 2026
El robo de vehículos en Tamaulipas registró una disminución del 73 por ciento entre los años 2015 y 2025, al pasar de 7 mil 326 unidades denunciadas a solo mil 944, informó la Vocería de Seguridad Pública del estado con base en cifras oficiales.
De acuerdo con el Gobierno de Tamaulipas, este marcado descenso colocó a la entidad en la posición 14 a nivel nacional entre los estados con menor número de vehículos robados.
Asimismo, las autoridades destacaron que la tendencia a la baja se mantiene en el presente año: durante el periodo de enero a mayo de 2026, la incidencia de este delito volvió a reducirse en un 8 por ciento en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Estrategia coordinada y uso de tecnología
Según la Vocería de Seguridad Pública, estos resultados son fruto de una estrategia conjunta implementada por las instituciones que integran la Mesa de Paz, un mecanismo donde coordinan esfuerzos las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno en materia de prevención, vigilancia e investigación.
Entre las acciones clave que han permitido debilitar a las bandas dedicadas a este ilícito y mejorar la tasa de recuperación de unidades destacan:
Reforzamiento de patrullajes y operativos permanentes en carreteras y zonas urbanas.
Investigaciones especializadas y seguimiento oportuno a denuncias ciudadanas.
Incorporación de tecnologías de videovigilancia y sistemas de identificación vehicular.
"La colaboración de la ciudadanía al denunciar oportunamente este delito ha sido un elemento importante para fortalecer las investigaciones y reducir la incidencia delictiva", subrayó el Gobierno estatal.
Impacto y cifras en cero
Históricamente, el robo de vehículos ha sido uno de los delitos patrimoniales con mayor impacto en México debido a las severas pérdidas económicas que genera a las víctimas y a su vinculación con otras actividades ilícitas, como el comercio ilegal de autopartes o el uso de los autos para cometer otros crímenes.
Finalmente, las autoridades revelaron un dato positivo adicional dentro del sector de transportes y actividades productivas: entre enero y mayo de 2026, no se presentaron denuncias por robo de tractores ni de embarcaciones, manteniendo ambos indicadores con incidencia cero en lo que va del año.