Tamaulipas reporta buen nivel en presas; garantizan suministro

La presa Vicente Guerrero registra un almacenamiento cercano al 60%, superando los 2,000 millones de metros cúbicos, cifra que podría crecer próximamente

El secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado, Raúl Quiroga Álvarez, dio a conocer un balance positivo sobre el almacenamiento de agua en la entidad.

Ante el cierre de la temporada de lluvias en octubre, el funcionario destacó que las presas en el centro y sur del estado presentan niveles significativos, lo que brinda tranquilidad y garantiza el suministro para todos los usuarios.

El funcionario estatal dijo que la presa Vicente Guerrero registra un almacenamiento cercano al 60%, superando los 2,000 millones de metros cúbicos. Se espera que, históricamente, septiembre sea un mes de aportaciones importantes, lo que refuerza esta reserva.

En la Zona Sur: Las presas Emilio Portes Gil (en Xicoténcatl) y Ramiro Caballero (Las Ánimas) se encuentran apenas por debajo del 90% de su capacidad.

El Sistema Lagunario: Mantiene niveles superiores al 125%, lo que asegura la disponibilidad del recurso en esta zona.

En la zona norte: Respecto a la frontera, el secretario informó sobre una recuperación tras los escurrimientos recientes del río Bravo. Aunque las avenidas del río fueron rápidas y temporales, lograron impactar positivamente los niveles de almacenamiento.

Actualmente, el volumen de agua mexicana en el conjunto de las presas Falcón y La Amistad es de 290 millones de metros cúbicos, nivel suficiente para concluir el año hidráulico sin contratiempos.

Cierre del año hidrológico: Quiroga Álvarez explicó que, si bien el año hidráulico concluye formalmente el 30 de septiembre en el resto del país, la cuenca del río Bravo tiene un acuerdo reglamentario para realizar sus balances a partir del 1 de noviembre, debido a que se presentan algunos escurrimientos residuales durante el mes de octubre.

Con estos niveles de almacenamiento, no existen problemas para satisfacer la demanda de agua, tanto para el consumo humano como para el resto de los sectores productivos de Tamaulipas.