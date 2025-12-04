Reprueban el 60% de las cuentas públicas en Tamaulipas

La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas dio a conocer al Congreso local que reprobó el 60% de las 300 cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, tras detectar inconsistencias y posibles desvíos de recursos.

Se informó que no se lograron sustanciar alrededor de $10,000 millones de pesos de un universo fiscalizado cercano a los $12,000 millones.

Al ser analizadas por las comisiones de vigilancia del Congreso tamaulipeco, concluyeron que múltiples entes gubernamentales incumplieron las reglas de disciplina financiera, situación que abrirá la puerta a nuevas investigaciones.

En una sesión extraordinaria, los legisladores dictaminaron 44 cuentas públicas, de las cuales 41 corresponden al año 2021, periodo que coincide con la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Según los informes, este grupo concentra la mayor cantidad de irregularidades detectadas.

Las observaciones incluyen uso indebido de fondos, inconsistencias contables y presuntos desvíos que, de acuerdo con los diputados, ameritan una revisión más profunda por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Con la reprobación de los dictámenes, el Congreso podrá ordenar reaperturas de expedientes y solicitar nuevas auditorías.

De confirmarse las anomalías, la ASE podrá iniciar procesos para fincar responsabilidades administrativas y, en su caso, preparar denuncias penales contra los exfuncionarios involucrados. Se prevé que en las próximas semanas se cite a exservidores públicos para rendir declaraciones sobre las revisiones y dar seguimiento a los hallazgos.

Comentarios