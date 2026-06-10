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Tamaulipas

Reprueban las COMAPAS auditadas en Tamaulipas

Entre las principales irregularidades están la falta de comprobación de recursos, e inconsistencias contables y documentales

  • 10
  • Junio
    2026

Los organismos operadores de agua de Tamaulipas enfrentan un desorden administrativo de carácter sistémico, reveló el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Noriega Orozco, al presentar ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local el informe general de fiscalización de la cuenta pública 2024.

De acuerdo con el auditor, las 28 Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) revisadas obtuvieron una opinión negativa, derivada de observaciones detectadas durante los procedimientos técnicos de auditoría.

"Se advierte que de manera general enfrentan un desorden administrativo de carácter sistémico", señaló Noriega Orozco durante su comparecencia.

Entre las principales irregularidades identificadas se encuentran la falta de comprobación de recursos, deficiencias en los procesos de entrega-recepción, inconsistencias contables y documentales, así como la ausencia de información suficiente para acreditar el correcto ejercicio del gasto público.

El informe también revela que las observaciones formuladas por la ASE a los entes fiscalizados ascienden a más de 14 mil $414 millones de pesos, resultado de diversas inconsistencias detectadas durante la revisión de la cuenta pública.

Noriega Orozco explicó que una parte importante de los montos observados no necesariamente implica un daño patrimonial, sino problemas relacionados con la falta de armonización contable, documentación incompleta y presupuestos ejercidos sin las autorizaciones correspondientes.

En términos generales, la ASE fiscalizó a 162 entidades públicas, de las cuales 93 corresponden al ámbito municipal y 69 al estatal. Los resultados muestran que el 88%  de los entes municipales auditados, equivalente a 82 organismos, obtuvo una opinión de no cumplimiento.

Ante este panorama, el auditor subrayó que la atención y solventación de las observaciones constituye una obligación legal para los entes fiscalizados, al tiempo que reiteró el compromiso de la institución de mantener una fiscalización autónoma, objetiva y orientada al combate a la corrupción.

El informe de la cuenta pública 2024 fue entregado al Congreso del Estado el pasado 20 de febrero y, según la ASE, forma parte de una estrategia para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.


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