Retoman proyecto Huasteca-Monterrey; contemplan subestaciones

El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, explicó que el proyecto de inversión de la línea de transmisión Huasteca-Monterrey, el cual estaba detenido, ha sido retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que ya se realizan los trabajos correspondientes en ambas entidades, Nuevo León y Tamaulipas.

El proyecto considera una inversión superior a los $3,519 millones de pesos con una línea de longitud de 428.5 km, partiendo de la Laguna de Champayán en el sur del estado y concluyendo en Las Lajas de China Nuevo León.

Al dar a conocer el programa del “Foro Generación Eólica”, que se realizará este 21 de agosto en las instalaciones del CRETAM de Ciudad Victoria, en punto de las 10:00 horas, el funcionario estatal explicó la posición que ocupa el estado en el plano nacional y resaltó que Tamaulipas es la segunda entidad que tiene el potencial más amplio en materia de generación eólica; por tal motivo se realizará este foro para intercambiar experiencias e impulsar acciones que beneficien al país y al estado.

Durante la conferencia de prensa, explicó los detalles del proyecto de inversión de la línea de transmisión Huasteca-Monterrey, que será toda una realidad en beneficio de ambas entidades.

“Ahorita están trabajando por los dos lados, de Tamaulipas y Nuevo León, avanzando tanto en la conformación de las subestaciones como en toda la parte del tendido y el trazo con esta inversión; a manera de dato, tiene una línea de longitud 428.5 km”, señaló.

Las ciudades que serán beneficiadas en Tamaulipas son Reynosa, Matamoros, Victoria, Altamira y Tampico; en estas se distribuyen las estaciones, en donde habrá de todo, tanto para subestaciones nuevas como actualizaciones de bancos.

“Cuando se pone una subestación nueva, se declara el banco 1, con una proyección de crecimiento y, al paso del tiempo, se va actualizando; la gran mayoría son banco 1; en Matamoros, por ejemplo, es banco 4, el cual tendrá una mayor capacidad, esto con $1,540 millones de pesos y 200 MVA de transformación como parte de las obras asociadas”, y agregó la fase en la que se encuentran dichas obras:

“Transmisión ya está trabajando y hay una fecha; por ejemplo, la subestación de Reynosa, Santander 1, termina en diciembre de este año. El gobernador podría acompañarnos en el proceso de puesta en marcha. Puerto 5, que está en Altamira, ya está en proceso; las Lagunas de Miralta, Banco 1 también está en proceso y las demás están en gestión o en actividades previas con los cabildos de los municipios para el tema de los terrenos, pero con la velocidad con que se están haciendo, esperemos que para el verano del próximo año ya estén concluidas, únicamente para el programa en el corto plazo”, señaló.

Estas acciones representan un gran crecimiento de la infraestructura de transmisión y distribución en la entidad, pero principalmente ante la necesidad que se tiene debido a que Tamaulipas es un productor que exporta energía.

