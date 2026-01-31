Sábado de pelotas: Rayados recibe a Xolos y Tigres visita al León

Se reanudan las actividades de la Liga Mx, la jornada 4 del Torneo de Clausura 2025 entra en disputa esta noche, en donde podemos ver las dos caras de la moneda en los equipos regios, ya que la escuadra del español Domènec Torrent Font ha mostrado una gran solidez defensiva al recibir solamente dos goles en sus encuentros disputados, mientras que en los del argentino Guido Hernán Pizarro Demestri la anemia goleadora se contabiliza en dos dianas cantadas a su favor.

Las acciones comienzan en tierras regias, en donde se disputará el encuentro entre los de la ‘Pandilla’ del Monterrey y los Xolos de Tijuana en punto de las 7:00 de la noche; el duelo estará bajo la supervisión del Juez Central sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos.

El Monterrey saltará al terreno de juego con su vestimenta tradicional a rayas azules con blanco, mientras que los ‘xoloitzcuintles’ jugarán con su uniforme en rojo con negro.

Y seis minutos después al silbatazo inicial en el ‘Gigante de acero’ justamente en la tierra donde ‘la vida no vale nada’, los de la ‘U’ visitarán a los ‘Esmeraldas’ de León.

La contienda estará a cargo en el arbitraje por el hidrocálido Adonai Escobedo González y donde ambos contendientes saltarán al rectángulo verde del Estadio Nou Camp con sus uniformes alternativos; los locales lo harán de blanco y la visita en azul.

Rayados en la búsqueda de seguir sumando

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales de Liga y Liguilla en la competición mexicana en donde Rayados y Tijuana han sostenido enfrentamientos; se contabilizan 34 en torneos cortos.

Los del Profe ‘Dom’ han cargado con el triunfo en 13 episodios, aunado a que en 13 más empataron y fueron derrotados en ocho cotejos; mandaron anidar el balón en el marco contrario en 59 ocasiones y recibieron 39 tantos.

Esos 59 gritos de gol fueron provocados por el histórico Rogelio Funes Mori en siete ocasiones; seguido por Dorlan Pabón y Germán Berterame con seis anotaciones; cierran la lista César Delgado y Rodrigo Aguirre quienes en tres veces perforaron la meta de los fronterizos.

A Tigres les pesa el Nou Camp

La historia marca que son 44 las batallas oficiales de fase Inicial y Final que han sostenido los de Guido Pizarro en contra de los de Marcos Ignacio Ambriz Espinosa en torneos cortos.

Los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria en 18 de sus enfrentamientos, en 14 más igualaron en el marcador y en 12 ocasiones cargaron con la derrota, enviaron el esférico a besar las redes enemigas 58 veces y les propinaron 47 pepinillos.

Los 58 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac 15 veces, en otras cuatro ocasiones fue Javier Aquino quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados, concluyen el listado con tres anotaciones las realizadas por el pampero Lucas Zelarayán y Luis Hernández.





