Reynosa comienza a prepararse ante una posible escasez de agua

La entrega de tinacos en colonias con problemas de abastecimiento refleja la preocupación por el suministro de agua en Reynosa

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La preocupación en Tamaulipas por el suministro de agua potable comienza a hacerse más evidente en Reynosa.

Aunque la temporada de calor intenso aún no inicia, las autoridades ya impulsan medidas para que las familias estén preparadas ante posibles periodos de escasez, mientras los niveles de almacenamiento en las presas continúan sin ofrecer certeza para los próximos meses.

Durante una audiencia pública realizada en la colonia Puerta Grande, el Ayuntamiento entregó tinacos a habitantes de este sector, donde el desabasto de agua suele prolongarse durante varios días.

La intención es que las familias cuenten con capacidad de almacenamiento para enfrentar interrupciones en el servicio.

La distribución de estos depósitos refleja la necesidad de prepararse con anticipación ante un escenario que podría complicarse si las condiciones hídricas no mejoran.

A ello se suma la necesidad de que hogares, comercios e industria adopten desde ahora medidas de ahorro para reducir el consumo y preservar el recurso.

Autoridades y especialistas coinciden en que el uso responsable del agua será determinante para enfrentar los meses de mayor demanda, por lo que exhortaron a la población a evitar el desperdicio y fortalecer la cultura del cuidado del vital líquido antes de que la situación se agrave.