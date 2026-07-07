COMAPA Reynosa prepara plan para evitar tandeos de agua

El organismo reforzará pozos y habilitará nueva infraestructura para garantizar el abasto durante la temporada de mayor demanda

Ante el incremento en la demanda de agua potable que se registra durante la temporada de calor, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa informó que ya cuenta con un protocolo de acción para reducir al máximo la posibilidad de aplicar tandeos y mantener el suministro en la ciudad.

El secretario técnico del organismo, Honorio Cortázar, señaló que actualmente se realizan inversiones para fortalecer la infraestructura hidráulica, principalmente mediante el equipamiento y rehabilitación de los pozos profundos ubicados en la periferia de Reynosa.

"Sí tenemos preparado un protocolo. Es mucho lo que podemos hacer para prevenir llegar a esa última instancia que es tandear el agua. Básicamente estamos invirtiendo fuertemente en el equipamiento de los pozos profundos que tenemos en la periferia de la ciudad para que estén en muy buenas condiciones cuando venga la temporada de máxima demanda", explicó.

El funcionario indicó que, además de rehabilitar la infraestructura existente, también se trabaja en la habilitación de nuevos pozos para incrementar la capacidad de abastecimiento y responder a las necesidades de la población.

"Estamos viendo y habilitando nuevos pozos para tratar de tener agua; estamos muy al pendiente de los niveles de la presa", comentó.

Cortázar destacó que el monitoreo constante de los niveles de almacenamiento permite anticipar posibles escenarios de riesgo y tomar decisiones preventivas para garantizar el suministro tanto a los hogares como a los comercios y al sector industrial, con el objetivo de mantener la continuidad del servicio durante la época de mayor consumo.