Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
TH_6_J45_d58531c55c
Tamaulipas

Roban una tienda de conveniencia al día en Matamoros

Seguridad Pública investiga una ola de asaltos a tiendas; analizan la posible participación de dos taxis y piden presentar denuncias

  • 17
  • Junio
    2026

El secretario de Seguridad Pública Municipal de Matamoros, Jeu Silva Capistrán, informó que en lo que va del mes se ha registrado el robo de al menos una tienda de conveniencia por día en el municipio, situación que ya es atendida por las autoridades correspondientes.

El funcionario detalló que la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abiertas investigaciones relacionadas con estos hechos, en particular sobre la posible participación de dos taxis que han sido captados en cámaras de seguridad.

De acuerdo con las indagatorias, se analiza si estas unidades habrían brindado servicio de traslado a los presuntos responsables de los robos o si pudieran estar involucradas como cómplices en los delitos.

Silva Capistrán también señaló que, pese a la incidencia de estos asaltos, ninguno de los establecimientos afectados ha presentado una denuncia formal ante las autoridades.

Ante este panorama, hizo un llamado a los responsables de estos comercios para que interpongan las denuncias correspondientes, ya que esto permite fortalecer las investigaciones y avanzar en la identificación de los responsables.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

maestros_cierre_escuela1_796a5830cd
Docentes suspenden labores en 7 primarias de Victoria
ghdsh_c6ba982bed
Comercio sur se alista para un verano de alta actividad económica
onda_de_calor_ce9d8ab97d
Advierten extremar precauciones por altas temperaturas
publicidad

Últimas Noticias

HLHAY_Dy_Xo_AA_Sn_MU_8d4152e9c2
Hallan cuatro cuerpos en fosas clandestinas de La Marquesa
destruyen_914_kilos_droga_300_maquinas_1a3a5d916d
Destruyen más de 940 kilos de drogas y 300 máquinas en Nayarit
reconocen_vinculacion_educativa_4a01885913
Premian por fortalecer la vinculación educativa en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
publicidad
×