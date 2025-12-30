Podcast
Tamaulipas

Roban $80 mil pesos de tienda en el centro de Tampico

Sujetos ingresaron por la azotea a la tienda y forzaron una caja fuerte y casilleros; la Fiscalía abrió ya investiga el robo

  • 30
  • Diciembre
    2025

Elementos de la Policía Investigadora y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciaron una carpeta de investigación tras el robo registrado en la tienda de ropa Óptima, ubicada en la zona centro de Tampico, de donde fueron sustraídos cerca de $80,000 pesos.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el robo ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando sujetos desconocidos ingresaron al establecimiento por la azotea, causando daños en el techo y doblando láminas para lograr el acceso.

El hecho fue descubierto por empleadas del negocio, localizado en la calle Aduana, casi esquina con Salvador Díaz Mirón, quienes al ingresar detectaron olor a cable quemado, desorden y daños materiales.

Las autoridades confirmaron que la caja fuerte fue violentada, logrando los responsables apoderarse de aproximadamente $70,000 pesos. Asimismo, en una segunda área utilizada como bodega u oficina, fueron forzados varios casilleros, de donde se llevaron $6,700 pesos más. 

El sistema de alarmas, una puerta y diversos aparatos eléctricos también resultaron dañados.

Personal pericial realizó el levantamiento de indicios, mientras que agentes investigadores continúan con las diligencias para identificar y localizar a los presuntos responsables.


