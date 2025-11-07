Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_06_at_3_15_36_PM_1_526d648746
Tamaulipas

Ruptura de compuertas en Anzaldúas agrava desabasto en Reynosa

La ruptura de las compuertas del canal Anzaldúas dificulta el suministro de agua en Reynosa; autoridades refuerzan abasto con pipas y buscan repararlas

  • 07
  • Noviembre
    2025

El abasto de agua en Reynosa enfrenta un nuevo desafío tras la ruptura de las compuertas del canal Anzaldúas, infraestructura fundamental para el suministro del vital líquido hacia la ciudad. La falla provocó el vaciamiento parcial del canal, lo que ha complicado aún más la distribución de agua en distintos sectores de la población.

De acuerdo con Teófilo Rubio, regidor y presidente de la Comisión de COMAPA en el Cabildo, la situación ha requerido un esfuerzo extraordinario de coordinación entre las dependencias municipales. Explicó que, ante esta contingencia, se ha trabajado de manera intensa con el apoyo de pipas del municipio, Protección Civil y Servicios Primarios, las cuales han sido esenciales para abastecer a las colonias más afectadas.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 3.15.36 PM.jpeg

El funcionario recordó que el Cabildo ya había aprobado una inversión de cinco millones de pesos para la reparación de las compuertas, que presentaban una fisura por la cual se fugaba un porcentaje importante de agua. Sin embargo, tras la reciente ruptura, el daño se ha vuelto más severo, lo que obligará a solicitar una ampliación de recursos para una reparación integral.

Rubio señaló que el alcalde se mantiene informado sobre el avance de los trabajos y confió en que se autoricen los fondos necesarios para solucionar el problema en el menor tiempo posible. Destacó que la prioridad es restablecer el flujo de agua hacia Reynosa, ya que miles de familias dependen de esta fuente para su consumo diario.

El regidor subrayó que, mientras se realizan las reparaciones, las brigadas municipales continuarán reforzando el suministro a través de pipas, con el fin de atender de manera inmediata los reportes ciudadanos y evitar mayores afectaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

7a29ff80_97e7_4ea3_bd17_e65f6dfbb28f_7d84b94e56
Reynosa enfrenta riesgo de desabasto, advierte Comapa
Foto_1_FAC_inicia_operativo_de_Dia_de_Muertos_da428e328e
Inicia Juárez operativo en panteones por Día de Muertos
Whats_App_Image_2025_10_27_at_2_53_40_PM_a3b170dd08
Exhorta COMAPA Reynosa a denunciar tomas clandestinas
publicidad

Últimas Noticias

IMG_20251107_121212_963_a76d120e4e
Nuevo León consolida liderazgo automotriz nacional
FOTO_1_89bb3636b6
Reconocen en España proyecto de economía circular de Escobedo
sergio_ramos_contrato_060adfe9cb
¿Ya la hizo? Rayados suma cinco años sin perder la última fecha
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×