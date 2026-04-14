Buscan determinar afectación tras vandalismo a secundaria

La Secretaría de Educación de Coahuila mantiene en proceso la evaluación de daños ocasionados por actos vandálicos en la secundaria Margarita Maza de Juárez, uno de los planteles más afectados durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

El titular de la dependencia, Emanuel Garza Fishburn, informó que las revisiones continúan para determinar el alcance total de las afectaciones, luego de que personas ajenas ingresaran a la institución y causaran destrozos en aulas.

Entre los daños reportados se encuentran la ruptura de cristales y la activación de extintores dentro de salones de segundo y tercer grado, lo que obligó a suspender temporalmente las clases presenciales para algunos grupos.

Mientras se realizaban labores de limpieza y rehabilitación, los estudiantes recibieron educación a distancia; sin embargo, ya comenzó la reincorporación paulatina a las aulas conforme avanzan los trabajos en el plantel.

El funcionario señaló que, aunque en términos generales los incidentes fueron menores en comparación con años anteriores, este caso encendió la alerta en la región sureste por el nivel de afectación.

Agregó que aún se integra el reporte final de daños en escuelas del estado, ya que también se registraron incidentes en otras zonas, particularmente en la región centro.

Finalmente, hizo un llamado a la población a proteger las instalaciones educativas, al subrayar que este tipo de hechos impacta directamente en el desarrollo académico de los estudiantes.

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