Esta caída afecta tanto a los vendedores ambulantes como a los negocios establecidos que dependían de la continuidad de la selección nacional

Inicio / Tamaulipas / Se desploman ventas de artículos de la Selección Mexicana

La eliminación de la Selección Mexicana ha provocado un enfriamiento inmediato en la demanda de artículos alusivos a la justa deportiva.

Si bien la euforia por los partidos previos disparó la venta de jerseys y recuerdos deportivos, el golpe anímico ha obligado a los comerciantes a rematar la mercancía restante.

Al menos en el municipio de Tampico y confirmado por la Cámara Nacional de Comercio a cargo de Eduardo Manzur. Las ventas alcanzaron hasta un 50% de incremento previo a la participación de los jugadores mexicanos; sin embargo, el arranque de esta semana el escenario fue totalmente diferente.

Buscan recuperar la inversión en mercancía

Ahora los vendedores se truenan los dedos para saber el método de capitalizar la mercancía restante y mínimo lograr recuperar la inversión.

En locales de venta de artículos deportivos, el cambio de ánimo en la afición ya se percibe, al igual que los aparadores y espacios donde hace un par de semanas esos artículos ocupaban una buena parte de la vista a la clientela.

Esta caída afecta tanto a los vendedores ambulantes en los principales centros de reunión como a los negocios establecidos que dependían de la continuidad y éxito de la selección nacional.