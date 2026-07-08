Gobierno de Victoria fortalece a emprendedores locales

Durante el evento se contó con la participación de 30 emprendedores y empresas que expusieron y permitieron degustar a los asistentes sus variados productos

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico local y generar más oportunidades para empresarios victorenses, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez asistió a la Feria de Proveedores Hecho en Tamaulipas, “Orgullo de Nuestra Tierra”, evento organizado por la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, a cargo de Ninfa Cantú Deandar.

Durante el evento se contó con la participación de 30 emprendedores y empresas que expusieron y permitieron degustar a los asistentes sus variados productos.

Destacan impulso al desarrollo económico del estado

“Esta feria demuestra que la mejor forma de impulsar nuestra economía es haciendo equipo. Reconozco el trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya, y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, por impulsar y fortalecer esta iniciativa”, dijo Gattás Báez.

El alcalde capitalino reconoció la participación de la CANACO, CANIRAC y directivos de cadenas comerciales que colaboran para hacer más grande a Tamaulipas, y la confianza de sus agremiados por apostarle a la Capital del Estado con inversión y generación de empleo.