Se manifiestan trabajadores del Hospital de Alta Especialidad

Sin medicamentos ni material de curación, además de falta de pagos por riesgo de trabajo, así se encuentra operando el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria (HRAECV), denunciaron líderes del movimiento pacífico que aseguraron afecta a 600 trabajadoras y trabajadores, además de perjudicar la atención y salud de los pacientes.

Juan Carlos Contreras Izaguirre, secretario general de la Sección 102 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), dijo que la manifestación obedece a que este hospital va en declive debido a múltiples factores.

“No hay medicamentos, no hay insumos, no hay material para trabajar, no tenemos equipos de resonancia y tomografía funcionando, no hay mantenimiento a los equipos existentes, hemos perdido licencias sanitarias como la de oncología y además continúan afectando los derechos de los trabajadores”.

“Estamos exigiendo en este momento que halla la dotación de insumos y medicamentos, porque los pacientes no tienen los recursos para adquirirlos, hay una farmacia gratuita que no está cumpliendo con el objetivo y eso afecta mucho a los tamaulipecos, hay pacientes hospitalizados que tienen que comprar sus medicamentos porque no se tienen en el hospital”, dijo el líder sindical.





Comentarios