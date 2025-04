Arriesga Ternium salud de vecinos con derrame, señalan expertos

El derrame al arroyo La Talaverna de 400,000 litros de cloruro de hierro y agua ácida por parte de Ternium no es asunto menor: con esta negligencia, la acerera arriesgó la salud de quienes viven alrededor, pues las sustancias son perjudiciales al tener contacto con ellas.

Incluso, el hecho también es un riesgo para todos los regios, ya que el arroyo desemboca en el río San Juan, que a su vez alimenta a la presa El Cuchillo.

De acuerdo con estudios científicos y expertos, el cloruro ferroso de hierro es una sustancia química corrosiva que puede ser “extremadamente peligrosa” si se inhala o ingiere.

Esta puede provocar irritación en el tracto respiratorio, quemaduras en la garganta y en los ojos, y dificultad para respirar, pues ocasiona opresión en los pulmones.

Ante esto, vecinos declararon a El Horizonte su preocupación por la amenaza que representa para la salud, e indicaron que no han visto personal de Ternium acercarse a orientarlos.

Además, dijeron que esta vez se ha hecho público este derrame, pero otras veces han visto situaciones similares que no se han informado oficialmente.

Y es que, en la zona afectada, viven 35,624 personas, de acuerdo con el censo más reciente del Inegi. Esta área comprende desde las colonias Ciudad Ideal, en Guadalupe, e Industrias del Vidrio, en San Nicolás, hasta la colonia Acaddia, en Apodaca.

A lo largo del área hay casi 40 colonias que, según datos del Inegi, concentran a 12,263 viviendas. Vecinos como Rosa María Silva, de la colonia Blas Chumacero, de San Nicolás, dijeron conocer a personas afectadas por esta situación.

“Sí, es preocupante porque, pues, cómo está el problema, lo que uno aspira, este, pues, va a los pulmones y, la verdad, ahorita, hay todavía mucha gente enferma por el aire y todos los contaminantes y ahora más con esto”, señaló Silva.

Ricardo Gómez, quien radica en la colonia Linda Vista, en Guadalupe, dijo que si el agua del arroyo La Talaverna ya estaba contaminada, ahora está peor.

“Solía estar más clara; luego, poco a poco se fue tornando verde y me puede decir que empezó a oler mal, lo cual, pues, no me gustaba, pero decía que se veía natural, pero ahorita, esta semana que pasó esto que se ve roja, me recordó mucho el caso de Dupont y me dio mucho miedo de que nuestra agua podría estar contaminada”, externó el vecino.

El derrame de los 250 metros cúbicos (m³) de cloruro ferroso y 150 m³ de agua ácida ocurrió el viernes 18 de abril y fue a raíz de una fuga en tanques, lo cual fue anunciado por la Conagua cuatro días después, el martes 22 de abril, y reconocido por Ternium ese mismo día.

Hasta este martes, la Secretaría de Medio Ambiente del estado aún no tenía el informe que exigió a Ternium y estaba en la elaboración de las sanciones que aplicará.

Esto ocasiona a la salud

De acuerdo con un estudio del Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de Nueva Jersey, la sustancia que Ternium derramó en el arroyo La Talaverna se encuentra en la Lista de Substancias Extremadamente Peligrosas para la Salud al ser un líquido corrosivo.

Asimismo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) divulga, a través de coordinaciones académicas, la hoja de seguridad donde el cloruro ferroso puede ser dañino en diversas exposiciones para el ser humano, como son inhalación, ingesta, contacto con piel u ojos.

“Puede ser nocivo si se inhala, provoca una irritación del tracto respiratorio, nocivo por ingestión, nocivo si es absorbido por la piel, provoca irritaciones de la piel, provoca una irritación en los ojos”, se lee en la ficha de seguridad de la UNAM.

También enlistó los diversos síntomas que se pueden generar por el contacto con la sustancia que fue derramada por Ternium en el canal del arroyo La Talaverna, que van desde espasmos hasta un edema pulmonar.

En caso de sobredosis de esta sustancia, la persona puede llegar al punto de entrar en coma, ya que las propiedades corrosivas pueden provocar necrosis hepática aguda.

“Espasmo, inflamación y edema de la laringe; espasmo, inflamación y edema de los bronquios; neumonitis; edema pulmonar".

“La sobredosis de compuestos de hierro puede tener efectos corrosivos sobre la mucosa gastrointestinal, seguido de necrosis, perforación y estrechez. Pueden transcurrir varias horas antes de la aparición de síntomas, entre los que pueden figurar dolores epigástricos, diarrea, vómitos, náuseas y hematemesis".

“Unas horas o unos días después de su aparente restablecimiento, el sujeto puede experimentar acidosis metabólica, convulsiones y coma. Pueden presentarse otras complicaciones resultantes en necrosis hepática aguda que puede producir la muerte por coma hepático”, explica la UNAM.

Llegaría a El Cuchillo

Y es que este afluente alimenta a la presa El Cuchillo, la cual suministra el agua potable de todos los hogares de la urbe regia. El pasado 18 de abril, el canal del arroyo que atraviesa San Nicolás, Guadalupe y Apodaca presentó un líquido café que recorrió al menos 10 kilómetros de distancia.

Una semana después, la siderúrgica Ternium admitió ser responsable de esta contaminación, específicamente la planta ubicada en Churubusco, la cual tuvo supuestas fallas en una bóveda de almacenamiento y liberó 400 metros cúbicos de cloruro ferroso y agua ácida.

Pese a las sanciones implementadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que contemplan una multa económica de $5 millones de pesos por cada infracción detectada y la limpieza del material ferroso en el cauce del afluente.

Ternium avanza con lentitud para resarcir el daño al medio ambiente, siendo que en un recorrido de El Horizonte en este arroyo se pudo detectar que sí hay trabajos de limpieza; sin embargo, van 10 días desde que ocurrió el derrame de químicos y el arroyo aún luce con tonalidad café por el óxido.

Asimismo, es visible un constante flujo de agua sobre el terreno afectado, lo que podría provocar que el cloruro ferroso y el agua ácida lleguen al cauce del río San Juan, generando una contaminación del agua potable y poniendo en riesgo a la población de todo Nuevo León.

