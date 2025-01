Señala Coparmex Reynosa retos en primeros 100 días de gobierno

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Reynosa presentó su evaluación sobre los primeros cien días de los gobiernos local, estatal y federal, señalando que aún persisten desafíos importantes en los temas de energía, seguridad y certeza jurídica, factores clave para el desarrollo empresarial.

El presidente de Coparmex Reynosa, Heberardo González, expresó su preocupación por la falta de avances en estas áreas, advirtiendo que sin garantías necesarias para las empresas, los planes de gobierno podrían quedarse como meras buenas intenciones.

“Lo que nos interesa a nosotros desde Coparmex es que si no brindan certeza jurídica, que si no nos brindan energía, que si no nos brindan seguridad, puede quedarse en un documento con buenas intenciones. Esta es la parte preocupante: también en esa certeza jurídica ha agonizado la democracia en nuestro país; la han asesinado, si me permiten el término”, afirmó González.

Uno de los puntos que más inquieta al sector empresarial es el reciente incremento al salario mínimo, especialmente en la zona fronteriza, donde las empresas están obligadas a pagar más de 419 pesos diarios a los trabajadores.

Aunque reconocen la importancia de mejorar el poder adquisitivo de los empleados, señalan que esta medida ha generado una fuerte presión económica, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

En respuesta, Coparmex ha propuesto la homologación del salario mínimo en la frontera con el del resto del país como una estrategia para evitar desequilibrios económicos y fomentar la formalidad en el empleo.

“Estamos proponiendo dentro de Coparmex que el salario fronterizo pueda desaparecer para que pueda homologarse con el salario de la República. Este es un tema importante. Por supuesto, esta diferencia de salarios mínimos entre la frontera y el resto de la República provoca aspectos de informalidad y estos son de los temas torales”, destacó González.

El análisis del organismo también subrayó el riesgo de que muchas empresas opten por migrar a la informalidad debido a las dificultades económicas y la falta de apoyo gubernamental. Según Coparmex, más del 54% de la población laboral del país trabaja en la informalidad, lo que impacta negativamente en la economía nacional.

"Poco más del 54% vive en la informalidad, es decir, que de 10 empleos de esta nación, casi seis se encuentran en la informalidad". A través de Coparmex estamos impulsando apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ojo, es el factor vulnerable en el sector económico y el 68% de la economía de este país se encuentra en las microempresas”, explicó el dirigente empresarial.

Finalmente, Coparmex Reynosa reiteró la necesidad de una colaboración más estrecha entre los gobiernos y las empresas para garantizar condiciones que impulsen la competitividad, la sostenibilidad y el fortalecimiento del empleo formal en la región.

