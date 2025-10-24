SNTE respalda sanciones a estudiantes que agredan a maestros

El secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE) en Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño, manifestó su respaldo a la iniciativa presentada en el pleno del Congreso del Estado, que busca sancionar a quienes agredan a maestros en Tamaulipas.

Esta medida es vista como un paso importante para proteger a los docentes y asegurar un ambiente seguro en las escuelas, al considerarse que la violencia contra los maestros es un problema serio que puede afectar no solo a los educadores, sino también a la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

Con esta iniciativa, se espera disuadir actos de agresión y fomentar un respeto mayor hacia el trabajo de los docentes, cabe señalar que el más reciente caso de agresión a maestros se registró el pasado 17 de septiembre en el CETIS 78 del municipio de Altamira, donde estudiantes golpearon al director del plantel, al acusarlo de presunto acoso escolar.

“Debe felicitarse, y se felicita como dicen los políticos a esa iniciativa porque eso es lo que quiere el país, paz, yo creo que ahorita la paz como la necesitamos, nosotros los maestros queremos trabajar tranquilos en las comunidades, ir y regresar porque muchos compañeros se han ido con Dios, por muchos motivos, yo creo que para nosotros es un orgullo que haya hecho esto nuestra cámara de diputados”, dijo el líder magisterial en Tamaulipas.

