Cerrar X
dfhs_fe96659d4d
Tamaulipas

SNTE respalda sanciones a estudiantes que agredan a maestros

Con esta iniciativa del sindicato, se espera disuadir actos de agresión y fomentar un respeto mayor hacia el trabajo de los docentes

  • 24
  • Octubre
    2025

El secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE) en Tamaulipas, Arnulfo Rodríguez Treviño, manifestó su respaldo a la iniciativa presentada en el pleno del Congreso del Estado, que busca sancionar a quienes agredan a maestros en Tamaulipas. 

Esta medida es vista como un paso importante para proteger a los docentes y asegurar un ambiente seguro en las escuelas, al considerarse que la violencia contra los maestros es un problema serio que puede afectar no solo a los educadores, sino también a la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. 

dfhs.jpg

 Con esta iniciativa, se espera disuadir actos de agresión y fomentar un respeto mayor hacia el trabajo de los docentes, cabe señalar que el más reciente caso de agresión a maestros se registró el pasado 17 de septiembre en el CETIS 78 del municipio de Altamira, donde estudiantes golpearon al director del plantel, al acusarlo de presunto acoso escolar. 

“Debe felicitarse, y se felicita como dicen los políticos a esa iniciativa porque eso es lo que quiere el país, paz, yo creo que ahorita la paz como la necesitamos, nosotros los maestros queremos trabajar tranquilos en las comunidades, ir y regresar porque muchos compañeros se han ido con Dios, por muchos motivos, yo creo que para nosotros es un orgullo que haya hecho esto nuestra cámara de diputados”, dijo el líder magisterial en Tamaulipas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25298437347334_36ef67ca9e
Buscan en Londres a reo liberado por error tras agredir a menor
dhs_9f9add472b
Clausuran taller involucrado en incendio de colonia Zimix
IMG_4147_ca870c5611
Encabeza Manuel Guerra jornada 'Alcalde en tu Colonia' en García
publicidad

Últimas Noticias

G4_Hcbj_FXQAA_1c_Q_6ec21c6491
CFE restablece al 100% el servicio en cinco estados tras lluvias
AP_25298498182978_cd284e9be1
Luka Doncic brilla con actuaciones históricas de 40 puntos
AP_25298510935674_bcbfc12b40
Brody Malone cierra el Mundial de Gimnasia con oro en barra fija
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×