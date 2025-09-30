Solicitan apoyo para localizar a tres personas desaparecidas

En colaboración con la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Tamaulipas solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Sabas Romero González, Carlos Alberto Méndez Ortiz y Juvencio Saucedo Fernández.

Las autoridades informaron que cualquier persona que cuente con información que contribuya a su localización puede comunicarse al 834 688 5075. Señalaron que la colaboración de la sociedad es fundamental para fortalecer las acciones de búsqueda.

Estos tres casos se suman a la alarmante estadística de desapariciones que persiste en Reynosa y otros municipios de Tamaulipas, donde colectivos y familias continúan demandando justicia y la localización de sus seres queridos.

Los colectivos de búsqueda reiteraron su llamado a la solidaridad de la comunidad, no solo para encontrar a Sabas Romero González, Carlos Alberto Méndez Ortiz y Juvencio Saucedo Fernández, sino también a muchos otros que permanecen en calidad de desaparecidos en la entidad.





