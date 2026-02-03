Activan búsqueda de dos menores tras reportar su desaparición

Al momento, en el estado se mantiene activa la búsqueda de dos menores de edad, todas de 15 años, luego de que la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado emitiera las correspondientes fichas de búsqueda.

Julia Briceidi desapareció el primero de febrero

El primer caso corresponde a Julia Briceidi Rodríguez Cordero, quien fue reportada como desaparecida el 1 de febrero en la localidad El Mimbre, municipio de Montemorelos.

La menor es de cabello negro y lacio, ojos café oscuro, nariz recta, mide 1.50 metros, de complexión delgada y como seña particular presenta un lunar en la mejilla.

Al momento de su desaparición, se desconoce la vestimenta que portaba.

Brithamy Nahomy fue vista por última vez el pasado 26 de enero

En el municipio de Monterrey, específicamente en la colonia CROC, se reportó la desaparición de Brithany Nahomy Alvarado Retiz, vista por última vez el 26 de enero del presente año.

Tiene cabello negro y lacio hasta debajo de los hombros, tez morena, ojos café oscuro, nariz recta, mide 1.45 metros y es de complexión delgada. Como señas particulares, cuenta con una cicatriz en la ceja derecha y otra en el estómago. Su vestimenta también se desconoce.

Localizan a menor reportada como desaparecida

Durante las primeras horas de este martes, se reportó la desaparición de tres menores. Sin embargo, una de ellas ya fue localizada.

Se trata de una adolescente de 15 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 29 de enero, en el municipio de Pesquería.

Las autoridades reiteran que cualquier información que ayude a dar con el paradero de las menores es de suma importancia, por lo que solicitan a la ciudadanía comunicarse de manera inmediata a los teléfonos: 81 20 20 44 41 / 81 19 90 38 73

