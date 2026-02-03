Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tres_menores_desaparecidas_15_anos_nuevo_leon_da00366af0
Nuevo León

Activan búsqueda de dos menores tras reportar su desaparición

Estas adolescentes de 15 años fueron vistas por última vez en los municipios de Montemorelos, Monterrey y Pesquería. Autoridades solicitan apoyo a la ciudadanía

  • 03
  • Febrero
    2026

Al momento, en el estado se mantiene activa la búsqueda de dos menores de edad, todas de 15 años, luego de que la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado emitiera las correspondientes fichas de búsqueda.

Julia Briceidi desapareció el primero de febrero

El primer caso corresponde a Julia Briceidi Rodríguez Cordero, quien fue reportada como desaparecida el 1 de febrero en la localidad El Mimbre, municipio de Montemorelos.

tres-menores-desaparecidas-15-años-nuevo-leon.jpg

La menor es de cabello negro y lacio, ojos café oscuro, nariz recta, mide 1.50 metros, de complexión delgada y como seña particular presenta un lunar en la mejilla.

Al momento de su desaparición, se desconoce la vestimenta que portaba.

Brithamy Nahomy fue vista por última vez el pasado 26 de enero

En el municipio de Monterrey, específicamente en la colonia CROC, se reportó la desaparición de Brithany Nahomy Alvarado Retiz, vista por última vez el 26 de enero del presente año.

tres-menores-desaparecidas-15-años-nuevo-leon.jpg

Tiene cabello negro y lacio hasta debajo de los hombros, tez morena, ojos café oscuro, nariz recta, mide 1.45 metros y es de complexión delgada. Como señas particulares, cuenta con una cicatriz en la ceja derecha y otra en el estómago. Su vestimenta también se desconoce.

Localizan a menor reportada como desaparecida 

Durante las primeras horas de este martes, se reportó la desaparición de tres menores. Sin embargo, una de ellas ya fue localizada.

menor-localizada-tras-desaparicion.jpg

Se trata de una adolescente de 15 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 29 de enero, en el municipio de Pesquería.

Las autoridades reiteran que cualquier información que ayude a dar con el paradero de las menores es de suma importancia, por lo que solicitan a la ciudadanía comunicarse de manera inmediata a los teléfonos: 81 20 20 44 41   /   81 19 90 38 73

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_04_at_5_53_01_PM_e33ec0d018
Hazaña en el metro: Nueva L6 'vuela' sobre la histórica L1
20260204_10_fortalece_gobierno_abierto_01_74b176de16
Capacitan a servidores públicos en Gobierno Abierto en NL
PHOTO_1_PRESMF_efa11390f0
Respetará el Ejecutivo la decisión que se tome sobre presupuesto
publicidad

Últimas Noticias

Trump_b4c6fe21e3
'Podría suavizar los operativos migratorios', asegura Trump
AP_26035845146258_1390e2e274
David Peralta anuncia su retiro de las Grandes Ligas
Whats_App_Image_2026_02_04_at_6_52_11_PM_e9e4be17a4
Salvan a cernícalo tras impactarse con ventanal en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
Whats_App_Image_2026_02_03_at_16_15_50_434ab2e893
Habilitan en San Pedro 'Drive Thru' para facilitar vacunación
publicidad
×