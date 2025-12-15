Podcast
Tamaulipas

Tamaulipas anuncia reclasificación de tarifas eléctricas

Cinco municipios de Tamaulipas tendrán tarifas eléctricas más bajas a partir de 2026; el gobierno estatal busca extender el beneficio a los 43 municipios

El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó en conferencia de prensa que recientemente se lograron avances concretos para la reclasificación de tarifas eléctricas en cinco municipios, Abasolo, González, Güémez, el Mante y Padilla, mismos que obtendrán tarifas más favorables a partir del 2026, y que pasarán de las tarifas de la 1 C a 1 D, en algunos de los casos y de la 1 D a la 1 E, en otros. 

Dijo que se busca lograr el objetivo para extender estos beneficios a los 43 municipios de la entidad, trabajando incansablemente para alcanzar un reconocimiento tarifario justo en las zonas de mayor calor y en beneficio de la población más vulnerable. 

“Reafirmamos uno de los compromisos clave de nuestra gestión, avanzar en tarifas eléctricas, justas y accesibles para todos los hogares de Tamaulipas, priorizando a las familias más vulnerables, la reclasificación tarifaria parte del reconocimiento de las altas temperaturas en Tamaulipas, así como de nuestra condición como productor de energía eléctrica”, dijo el gobernador. 

El mandatario tamaulipeco dijo que, las familias deben contar con el beneficio de la revisión de su condición actual para avanzar en mejorarlas donde existan espacios de oportunidad y que las tarifas eléctricas se encuentran gobernadas por un marco legal que se fortaleció con la reciente reforma constitucional y legal, impulsada por la presidenta de México, colocando nuevamente a la empresa pública de electricidad, Comisión Federal de Electricidad con el soporte del servicio público de electricidad y del conjunto del sistema eléctrico nacional.

“Es ahí donde la intervención de la empresa pública CFE en este periodo de análisis y revisión ha sido clave ya que hemos contado con el apoyo y disposición de la titular la maestra Emilia Calleja, así como el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, instituciones que han dispuesto a un conjunto importante de sus equipos de trabajo en sus diferentes divisiones territoriales para que junto con la Secretaría de Desarrollo Energético, revisen todas y cada una de las tarifas aplicables a las familias tamaulipecas y la manera en cómo se consolidan para nuestros 43 municipios”, señaló. 

De esta forma hemos instalado mesas técnicas permanentes para lograr reclasificaciones tarifarias basadas en datos reales, de temperaturas extremas que caracterizan a nuestro estado comparar cifras y revisar las áreas de oportunidad. 

“Tamaulipas es líder nacional en producción de energía y con un gran potencial en energía renovables, es justo que nuestras familias disfruten de tarifas equitativas, esto permite alcanzar un componente de la justicia energética, reduciendo la carga económica en hogares, especialmente en un estado donde el calor extremo eleva el consumo promoviendo así un crecimiento per cápita inclusivo”. 

Estamos acompañando con acciones estratégicas, el fortalecimiento de las redes de transmisión que lleva adelante. El gobierno federal con inversiones históricas, acompañamos las inversiones estratégicas en las redes de distribución de la Comisión Federal, fomentamos, hábitos de eficiencia energética y gestión avanzada de la energía.

“Reafirmamos nuestro compromiso por hacer de Tamaulipas  el primer estado 100% electrificado, avanzamos hacia la promoción de mayor incorporación de fuentes de generación limpia que permitan reducir emisiones y proteger a grupos vulnerables ante el cambio climático, por eso decimos que en Tamaulipas la transformación del sistema energético avanza esta es la justicia social en acción, un gobierno que atiende primero a los históricamente marginados, garantizando equidad en el acceso a la energía como un derecho humano, no como un lujo. reducimos desigualdades, impulsamos el desarrollo inclusivo y construimos un Tamaulipas próspero sostenible y solidario.


