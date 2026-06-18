Tamaulipas líder nacional en la producción de carbón vegetal

Este proyecto productivo inicia con la participación de 13 titulares de aprovechamientos forestales en los municipios de Casas, Soto la Marina, Llera y Abasolo

El subsecretario de Fomento Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, resaltó que, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, se ha logrado el objetivo de mantener una producción estable de aproximadamente 20 mil toneladas anuales, de acuerdo con datos de la SEMARNAT, lo anterior en los últimos diez años.

“Tamaulipas se posiciona como líder nacional en la producción de carbón vegetal, resultado del trabajo coordinado entre productores, autoridades estatales y el aprovechamiento responsable de los recursos forestales”, señaló.

El funcionario estatal dijo que este proyecto productivo inicia con la participación de 13 titulares de aprovechamientos forestales, quienes representan a 336 familias dedicadas a esta actividad en los municipios de Casas, Soto la Marina, Llera y Abasolo, regiones que concentran la mayor superficie autorizada para la producción de carbón vegetal en la entidad.