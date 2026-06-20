Tamaulipas sigue en semáforo rojo por escasez de agua

El incremento se atribuye a las aportaciones extraordinarias del río Guayalejo, que en la última semana habría inyectado más de 200 millones de metros cúbicos

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Tamaulipas se mantiene en semáforo rojo por la baja disponibilidad de agua en la zona norte del estado, donde las principales presas internacionales continúan por debajo del 20% de su capacidad, informó la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Raúl Quiroga Álvarez, la situación crítica persiste a pesar de las lluvias registradas en días recientes en distintos municipios fronterizos, lo que mantiene bajo alerta a la franja norte de la entidad.

Municipios fronterizos enfrentan mayor riesgo hídrico

Entre los municipios más afectados por el bajo nivel de almacenamiento se encuentran Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Nuevo Laredo, Camargo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán y Gustavo Díaz Ordaz, donde las condiciones hídricas limitan el abasto para actividades agrícolas y productivas.

El funcionario estatal detalló que la presa Falcón registra alrededor del 16% de su capacidad, mientras que la presa La Amistad se mantiene por debajo del 19%, niveles que reflejan una recuperación marginal tras la etapa más severa de la sequía.

“La frontera tamaulipeca se mantiene en semáforo rojo por baja disponibilidad de agua”, señaló Quiroga Álvarez, al precisar que municipios como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo y Valle Hermoso concentran el mayor riesgo hídrico.

Agregó que, aunque el abasto de agua para uso público urbano está garantizado, difícilmente la región norte saldrá del semáforo rojo en el corto plazo debido a las condiciones actuales.

En contraste, el sur del estado presenta una situación opuesta. El sistema lagunario que abastece a la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira reporta un almacenamiento equivalente al 140% de su capacidad, nivel considerado inédito en al menos 70 años.

El incremento se atribuye a las aportaciones extraordinarias del río Guayalejo, que en la última semana habría inyectado más de 200 millones de metros cúbicos al sistema, mejorando también los niveles de algunas presas como la Ramiro Caballero y la Emilio Portes Gil.

Advierten retos para aprovechar excedentes de agua

Sin embargo, especialistas, ambientalistas y pescadores han advertido sobre la falta de infraestructura para la captación y aprovechamiento adecuado de estos excedentes, así como posibles deficiencias operativas en la red hidráulica vinculada al sistema lagunario y al río Tamesí.

Empresarios del sector industrial, que solicitaron anonimato, también han señalado pérdidas de agua por fugas y limitaciones en la infraestructura, lo que impide un aprovechamiento eficiente de los volúmenes extraordinarios registrados en la región sur del estado.