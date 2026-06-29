Tamaulipas mapea ODS por región con 163 indicadores

El informe, uno de solo siete a nivel nacional entregado por segunda ocasión, detalla 2,331 acciones alineadas, 163 indicadores por región

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Con modelos de gobernanza y reducción de pobreza, Tamaulipas demostró que avanza en cumplimiento de las estrategias marcadas en el plan 20-30.

Tamaulipas presenta avances en el cumplimiento de la Agenda 2030

En el Segundo Informe Subnacional Voluntario durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Estatal de la Agenda 2030, donde seis municipios entregaron balances, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya fue determinante al señalar que la entidad toma parte activa en el proyecto.

Subrayó que Tamaulipas asume la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar que “la Agenda 2030 es una agenda humanista” y que existe coherencia entre los ODS y la perspectiva con la que se gobierna.

El estado reporta más de 2 mil acciones alineadas a los ODS

El informe, uno de solo siete a nivel nacional entregado por segunda ocasión, detalla 2,331 acciones alineadas, 163 indicadores por región y la incorporación de 50 unidades Olinia para el sector industrial.

Además, el 100% del presupuesto estatal está alineado a los ODS, con 70% concentrado en Educación, Salud y Paz.

Se resaltaron las alianzas con Banco Mundial, Unesco, FAO y en desarrollo industrial, infraestructura, medicamentos y energías renovables.

Participaron autoridades de la ONU, CEPAL, y embajadores de la Unión Europea y España, senadores, presidentes municipales y representantes de la sociedad.