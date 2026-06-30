En esta edición también se incorporaron nuevas opciones de atención, entre ellas salud visual, servicios dentales, un mercado a bajo costo

Inicio / Tamaulipas / “Martes en tu Colonia” acerca servicios a familias de Matamoros

Con el propósito de ofrecer atención directa a la ciudadanía y facilitar el acceso a diversos servicios, el Gobierno Municipal realizó una nueva jornada del programa “Martes en tu Colonia”, acercando beneficios y programas a las familias de Matamoros.

Durante la jornada, las y los asistentes tuvieron acceso a servicios de salud, programas de apoyo, orientación ciudadana y diversos trámites municipales y estatales, con el objetivo de brindar soluciones en un mismo espacio.

En esta edición también se incorporaron nuevas opciones de atención, entre ellas salud visual, servicios dentales, un mercado a bajo costo y la posibilidad de realizar el trámite de licencias de conducir, ampliando la cobertura de beneficios para la población.

Gobierno Municipal fortalece la atención cercana a las familias

El programa forma parte de la estrategia de la actual administración para ofrecer servicios accesibles, ágiles y cercanos a la ciudadanía, facilitando la realización de trámites y el acceso a programas que contribuyen al bienestar de las familias matamorenses.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fortalecer la atención comunitaria en los distintos sectores de la ciudad, acercando servicios que responden a las necesidades de la población.