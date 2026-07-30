Tamaulipas descarta restricciones de riego en centro y sur

En la zona centro, el Distrito de Riego 086 (Abasolo), existe un compromiso de suministro de 350 millones de metros cúbicos

El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, informó que la planeación oficial para la extracción de agua en las presas del país, incluida la entidad, comenzará el próximo 1 de octubre de 2026, una vez concluida la temporada de lluvias. En esa fecha se determinará el volumen disponible para cada sector de usuarios.

Descartan restricciones para las zonas centro y sur

Respecto a la inquietud sobre posibles restricciones en las áreas de riego para el siguiente ciclo agrícola, el funcionario estatal aseguró que no habrá limitaciones para las zonas centro y sur del estado.

Quiroga Álvarez dijo que, las presas Ramiro Caballero y Emilio Portes Gil registran niveles cercanos al 100% de su capacidad de almacenamiento, por lo que el suministro está asegurado.

En la zona centro, el Distrito de Riego 086 (Abasolo), existe un compromiso de suministro de 350 millones de metros cúbicos frente a una disponibilidad superior a los 3,250 millones, lo que garantiza el servicio sin contratiempos.

Vigilan niveles de las presas en la zona norte

Finalmente, el secretario señaló que, en cuanto a la zona norte, la dependencia mantiene una postura de vigilancia y espera que las lluvias restantes de la temporada favorezcan la recuperación de los niveles en las presas internacionales