Toma protesta Eduardo Gattás como alcalde de Victoria

En sesión solemne de Cabildo, Eduardo Abraham Gattás Báez tomó protesta constitucional como Presidente Municipal de Ciudad Victoria para el segundo período 2024-2027, donde refrendó su compromiso y voluntad de seguir trabajando unidos sociedad y gobierno en la transformación del segundo piso de la Capital del Estado.

“Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes que de ellas emanen y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo el cargo a presidente municipal de Victoria Tamaulipas, que el pueblo me ha conferido por el periodo 2024-2027, a partir del próximo primero de octubre mirando en todo por el bien de la población y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande”, expresó el alcalde capitalino.

Posteriormente realizó la protesta de ley, a las nuevas regidoras y regidores, así como síndicos que conforman el Cabildo de Victoria para el periodo 2024-2027.

Durante su mensaje resaltó que, a través de sus 4 ejes de gobierno, logró implementar una política de austeridad y ahorro para reducir la deuda heredada de $550 millones de pesos, mejorar los servicios públicos y garantizar el bienestar de los victorenses, además de los $1,800 millones de pesos anuales adicionales que destinó el gobierno federal.

“Hoy concluye el primer piso de la transformación, tres años de esfuerzo y compromiso en el que hemos trabajado juntos por el bienestar de nuestra querida capital, han sido tres años de retos, pero también de grandes logros que reflejan los resultados en beneficio de los ciudadanos”, dijo Gattás Báez.

Dijo que en este periodo se regularizaron 7 colonias, brindando seguridad jurídica y social a cientos de familias, además se logró una inversión histórica de más de 1,600 millones de pesos en estos últimos años, realizando un total de 409 obras, lo que representa un promedio de 3 obras por semana.

“Quiero expresar mi gratitud al Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, por asignar el fideicomiso del Fondo de Capitalidad, un recurso invaluable que nos ha permitido mejorar los servicios en la capital, gracias a este apoyo pudimos adquirir equipos necesarios para atender las necesidades de la ciudad, desde camiones recolectores hasta pipas de agua”, señaló.

Por su parte el representante del Gobernador Américo Villarreal Anaya, el Secretario de Obras Públicas Pedro Cepeda Anaya, dio a conocer la inversión estatal destinada a la capital del estado.

“El gobierno del estado ha invertido en esta ciudad capital, siempre de la mano del presidente Eduardo Gattás, más de 2,300 millones, con estos últimos tres meses del 2024 presidente, 2,300 millones de pesos en obra pública desde el inicio de la administración del gobernador

Durante el evento realizado en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, Gattás Báez estuvo acompañado de su familia, así como de los representantes de los poderes judicial y legislativo, además de las fuerzas armadas, lideres Empresariales y sociedad civil.

