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Tamaulipas

Tomas oficinas de Dirección por deficiencias en el ISSSTE Reynosa

Falta de medicamentos, insumos y atención oportuna llevó a un grupo de maestros a tomar las oficinas de la Dirección en señal de protesta

  • 01
  • Junio
    2026

Los servicios médicos en el Hospital del ISSSTE de Reynosa continúan generando inconformidad entre los derechohabientes. Ante la falta de respuestas, un grupo de maestros mantiene tomadas las oficinas de la Dirección como medida de protesta.

Los docentes aseguran que la movilización busca visibilizar las carencias que enfrenta el hospital y la falta de soluciones a problemas que, afirman, se han prolongado durante años.

Gerardo Padrón, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que algunos derechohabientes han tenido que cubrir de su propio bolsillo gastos médicos que deberían ser atendidos por la institución.

“La maestra de su bolsa compró medicamento, realizó sus estudios y lleva aproximadamente 50 mil pesos gastados. Un profe de la Secundaria 10, su esposa tuvo un accidente y no había pediatra el fin de semana, y siempre se los hemos recalcado a los directivos y no hacen nada para administrar esta clínica como debe de ser”, denunció.

Los inconformes explicaron que la falta de medicamentos, estudios especializados e insumos obliga a numerosos pacientes a buscar atención en clínicas y consultorios particulares.

Aunque existe la posibilidad de solicitar reembolsos, los afectados aseguran que los trámites suelen extenderse durante varios años, generando una fuerte carga económica para las familias.

“En el ISSSTE no cuentan con eso, desgraciadamente para nada. No hay presupuesto. Cualquier estudio, una resonancia o un TAC, tienen que solventarlo de su bolsa. Existe el reembolso, no lo vamos a negar, pero legalmente ese reembolso no te dicen que se tarda de tres a cinco años”, afirmó Padrón.

Los maestros señalaron que la paciencia del sector se encuentra agotada y que las demandas presentadas ante las autoridades no han tenido respuesta efectiva.

Por ello, exigieron la intervención del Gobierno Federal para atender las deficiencias que enfrenta el hospital y garantizar una atención médica digna para los derechohabientes.

“De dialogar, ya no. Ya tenemos tres años exigiendo el banco de sangre. Los maestros, ahorita como está la delincuencia organizada, tienen que ir hasta Matamoros por las unidades de sangre. Ya es una burla”, manifestó.

Los inconformes advirtieron que mantendrán su protesta hasta obtener respuestas concretas a las demandas relacionadas con la atención médica, el abasto de insumos y la mejora de los servicios que presta el ISSSTE en Reynosa.


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