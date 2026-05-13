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Tamaulipas

Aseguran dos tomas clandestinas en ductos de Pemex en Altamira

Técnicos especializados de Pemex, quienes quedaron a cargo de las labores para neutralizar las conexiones ilegales y reducir cualquier riesgo para la población.

  • 13
  • Mayo
    2026

En un operativo conjunto realizado en la zona rural de Altamira, elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y efectivos de la Secretaría de Marina, localizaron y aseguraron dos tomas clandestinas conectadas a ductos de la empresa  Petróleos Mexicanos.

El hallazgo ocurrió sobre la Carretera Federal 80 Tampico-Mante, específicamente a la altura del kilómetro 62, cerca del ejido Santa Gertrudis y antes de llegar a Estación Manuel, donde las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad para resguardar el área.

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Implementan resguardo en zona de ductos

De acuerdo con el reporte oficial, la participación de la Guardia Estatal se enfocó en establecer un perímetro de seguridad mientras arribaban técnicos especializados de Pemex, quienes quedaron a cargo de las labores para neutralizar las conexiones ilegales y reducir cualquier riesgo para la población.

Las acciones permitieron mantener bajo control la zona intervenida, evitando posibles incidentes relacionados con fugas o incendios derivados de las tomas clandestinas detectadas en los ductos.

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Sin detenidos tras operativo en Altamira

Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas detenidas en relación con este aseguramiento. Sin embargo, las investigaciones correspondientes continuarán para determinar quiénes estarían detrás de las conexiones ilegales localizadas en esta región de Tamaulipas.

Las tomas clandestinas representan un riesgo constante tanto para la seguridad de las comunidades cercanas como para la infraestructura energética del país, por lo que corporaciones estatales y federales mantienen operativos permanentes de vigilancia en distintos puntos del estado.

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