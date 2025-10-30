Cerrar X
Tamaulipas

Trabajadores de SEPOMEX trabajan bajo protesta en Cd. Victoria

Empleados de Sepomex en Ciudad Victoria laboran bajo protesta por falta de equipo, bajos salarios y abusos sindicales; exigen atención de dirigentes nacionales

  • 30
  • Octubre
    2025

Los trabajadores de Servicio Postal Mexicano (Sepomex) se encuentran laborando bajo protesta en la capital del estado, debido a una serie de carencias que afectan su desempeño diario y a una serie de irregularidades que se han venido presentando desde hace años, sin que los dirigentes atiendan sus inquietudes. 

Entre sus demandas, destacan la necesidad urgente de recibir uniformes adecuados, cascos de seguridad y motocicletas nuevas, así como la asignación de un taller para el mantenimiento de las unidades y las refacciones correspondientes, porque estas son pagadas de su propia bolsa. 

Uno de los empleados, quien solicitó omitir su nombre por temor a represalias, dijo que el personal se encuentra olvidado por sus líderes y exigen respeto al salario, ya que consideran que su labor es esencial para el buen funcionamiento del servicio postal en el país. 

af092cd6-5c83-41de-be37-85d778e9ce1e.jfif

Las oficinas se encuentran en el palacio federal, en pleno centro de Ciudad Victoria, en donde mantienen colocadas las pancartas en el acceso principal, exhibiendo el abandono y falta de interés por parte de su dirigente sindical Bruce Lauren, a quien señalan de una serie de abusos e irregularidades, por lo que temen por su integridad física. 

Señalan que el salario no les alcanza y que Sepomex los tiene en la miseria, hacen el llamado a los dirigentes nacionales para que volteen a ver a Ciudad Victoria, Tamaulipas y pongan un freno a la corrupción y todos los abusos que se han venido padeciendo en estas oficinas.


