Preocupa a trabajadores se complique subasta de AHMSA

La presentación de un recurso legal para revocar la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) provocó inconformidad entre trabajadores de la siderúrgica, quienes cuestionaron la legitimidad del abogado Gabriel Iván Sarabia Zúñiga para actuar en representación de la empresa en quiebra.

Integrantes del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA consideran que la promoción podría retrasar nuevamente el proceso de venta de activos y el eventual pago de adeudos laborales.

Julián Torres Ávalos, presidente de la asociación civil que agrupa a trabajadores inconformes con el proceso de quiebra de la empresa y con la actuación del Sindicato Nacional Democrático, sostuvo que existe una contradicción jurídica que debe ser aclarada por las autoridades encargadas del concurso mercantil.

El representante laboral señaló que, de acuerdo con la Ley de Concursos Mercantiles, la representación legal de AHMSA corresponde exclusivamente al síndico designado por la autoridad judicial desde que la empresa fue declarada en quiebra. Por ello, cuestionó cómo una segunda persona puede ostentarse como representante de la acerera para promover recursos que impactan directamente en el procedimiento.

“Nosotros consideramos que es un representante balín. No puede haber dos representantes de AHMSA. El síndico, desde el día de la quiebra, es el único representante legal de la empresa y por eso necesitamos que se nos explique bajo qué fundamento esta persona se presenta como representante de la compañía”, declaró Torres Ávalos.

La preocupación de los trabajadores radica en que cualquier acción legal que suspenda, retrase o complique la subasta de bienes podría prolongar la espera para recuperar salarios caídos, finiquitos, prestaciones y otras obligaciones laborales que permanecen pendientes desde el colapso financiero de la empresa.

Trabajadores ven intereses detrás de los recursos contra la venta

Torres Ávalos manifestó que entre los trabajadores existe la percepción de que continúan operando grupos interesados en impedir que avance la venta de activos de AHMSA. Aseguró que cada nuevo recurso legal genera incertidumbre entre miles de familias que dependen de la recuperación económica derivada de la liquidación ordenada por las autoridades judiciales.

El dirigente sostuvo que desde hace meses los obreros han observado acciones que, a su juicio, parecen encaminadas a evitar que el proceso de comercialización de activos llegue a su conclusión.

Indicó que los trabajadores consideran indispensable que las autoridades garanticen transparencia y certeza jurídica en cada etapa del procedimiento.

“Siempre hemos dicho que atrás de todo esto hay gente que no quiere que esto avance, que no quiere que AHMSA se venda y que no quiere que se nos pague. Todo parece encaminado a retrasar las cosas y evitar que el proceso se cristalice”, expresó.

Aunque no presentó pruebas sobre la participación de terceros, Torres Ávalos consideró que detrás de estos movimientos podría encontrarse el exdirector general de la empresa, Alonso Ancira Elizondo, quien durante años encabezó la administración de la siderúrgica y cuya gestión estuvo marcada por diversos conflictos financieros y legales.

La incertidumbre se produce en momentos clave para la quiebra de AHMSA, considerada durante décadas uno de los principales motores económicos de Monclova y de la Región Centro de Coahuila. La paralización de operaciones provocó afectaciones directas a miles de trabajadores, contratistas, proveedores y comercios vinculados con la industria siderúrgica.

Buscarán respuestas de la jueza del concurso mercantil

Como parte de las acciones emprendidas por el Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, Torres Ávalos anunció que viajará a la Ciudad de México para solicitar una reunión con la jueza Ruth Haggi Huerta García, responsable del procedimiento judicial derivado del concurso mercantil y posterior quiebra de la empresa.

El objetivo, explicó, es obtener información sobre el estado actual de diversos procesos relacionados con la venta de activos y conocer las razones por las cuales algunos procedimientos continúan sin resolverse de manera definitiva. Los trabajadores buscan certeza respecto al futuro de los bienes que integran la masa concursal.

Entre los temas que pretende abordar se encuentra la situación jurídica del recurso promovido para revocar la subasta de AHMSA, así como la legalidad de la representación invocada por quien presentó dicha promoción ante las autoridades competentes.

Asimismo, adelantó que solicitará información detallada sobre la venta del 50 por ciento de la participación que tenía AHMSA en la concesión ferroviaria Coahuila-Durango, una operación que ha despertado dudas entre los trabajadores debido al monto reportado por la transacción.

Piden aclarar venta de participación ferroviaria

De acuerdo con Torres Ávalos, los trabajadores consideran necesario que se transparenten las condiciones bajo las cuales se realizó la venta de la participación de AHMSA en la línea férrea Coahuila-Durango.

Señaló que la operación se habría concretado por aproximadamente 2.5 millones de dólares, cantidad que consideran baja frente al valor estratégico de la infraestructura involucrada.

El dirigente explicó que la participación de la acerera fue adquirida por Peñoles, empresa que con esta operación obtuvo el control total de la sociedad ferroviaria. Sin embargo, insistió en que los trabajadores desean conocer cómo se determinó el precio y cuáles fueron los criterios utilizados para autorizar la venta.

“Los trabajadores nos están pidiendo que investiguemos y que entreguemos un oficio a la jueza para que se nos explique cuál fue la situación de esa venta, si se hizo correctamente o por qué se realizó en un precio que muchos consideran ridículo”, manifestó.

La quiebra de AHMSA fue declarada en noviembre de 2023 tras el fracaso de diversos intentos de reestructura financiera. Desde entonces, el síndico asumió el control de la administración y de los bienes de la empresa con el objetivo de liquidar activos y obtener recursos para atender las obligaciones reconocidas dentro del concurso mercantil.

A más de dos años del inicio formal de esta etapa, miles de trabajadores continúan a la espera de que la venta de activos permita avanzar en el pago de adeudos laborales.

Por ello, cualquier recurso que pueda afectar la subasta de AHMSA o modificar el rumbo del procedimiento genera preocupación entre quienes esperan una resolución definitiva de uno de los procesos empresariales más importantes en la historia reciente de Coahuila.

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