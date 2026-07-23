Tránsito Estatal emite recomendaciones para salir a carretera

Al ser Tamaulipas una entidad fronteriza con una alta movilidad terrestre durante el periodo vacacional de verano, las autoridades dieron varios señalamientos

Para que las familias tamaulipecas y los visitantes de otras entidades del país y del extranjero tengan unas vacaciones seguras, la Dirección de Tránsito Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial.

Juan Manuel Martínez Luévano, director de la dependencia, exhortó a la ciudadanía a realizar una revisión mecánica a los vehículos, antes de programar un viaje por los diferentes tramos carreteros del estado, lo anterior para garantizar la seguridad de la familia y llegar con bien a sus lugares de destino.

“Recomienda realizar una revisión mecánica a sus vehículos, en el sistema de frenos, suspensión, niveles de fluido y luces en general, así como las llantas, calibrar las 4 llantas y la llanta de refacción, además de contar con herramienta, un gato hidráulico y llave de cruz”, señaló.

Al ser Tamaulipas una entidad fronteriza con una alta movilidad terrestre durante el periodo vacacional de verano, las autoridades emiten las recomendaciones correspondientes.

“Deberá planificar el viaje teniendo en cuenta revisar el estado climatológico del lugar a donde vaya a visitar para evitar contratiempos”, puntualizó.

En caso de emergencias, reiteró la disposición de los números: 911 y 089, así como de las Estaciones Seguras, las cuales están habilitadas las 24 horas del día como paraderos.