Altas velocidades, tránsito pesado y crecimiento urbano han agravado la problemática vial en una de las principales vías del sur de Monterrey

Inicio / Nuevo León / Carretera Nacional, entre las vialidades con más accidentes

El accidente en el que cuatro jóvenes perdieron la vida durante el fin de semana volvió a colocar a la Carretera Nacional entre las vialidades de mayor riesgo en la zona metropolitana de Monterrey, donde especialistas, vecinos y autoridades coinciden en la necesidad de fortalecer la vigilancia y la prevención.

De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial, la Carretera Nacional ocupa el séptimo lugar entre las vialidades con mayor número de accidentes en el área metropolitana, al acumular 216 percances durante 2026.

Aunque registra menos accidentes que Paseo de los Leones (321), Gonzalitos (302), Morones Prieto (299), Constitución (250), Abraham Lincoln (249) y Eugenio Garza Sada (245), destaca por la gravedad de muchos de sus siniestros, que con frecuencia tienen consecuencias fatales.

Altas velocidades y crecimiento urbano elevan el riesgo

La vía permite alcanzar altas velocidades, especialmente durante la noche, mientras atraviesa zonas con importante crecimiento habitacional, comercial y turístico.

Además, el constante tránsito de vehículos de carga pesada incrementa la complejidad de la circulación al compartir el espacio con automóviles particulares y habitantes de sectores urbanos establecidos a lo largo de la carretera.

El desarrollo de zonas como La Rioja, Los Cristales, El Uro, El Barro, El Faisán y El Barrial ha elevado el flujo vehicular y peatonal, por lo que vecinos consideran necesario fortalecer la infraestructura y las medidas de seguridad vial.

Piden reforzar vigilancia y cultura vial

La diputada de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso local, Melisa Peña, señaló que es necesario fortalecer los operativos de vigilancia y promover una mayor cultura vial para que los conductores respeten los límites de velocidad.

La legisladora indicó que tanto las autoridades federales como las municipales deben asumir sus responsabilidades en materia de infraestructura, vigilancia y aplicación del reglamento de tránsito, mientras que la ciudadanía debe conducir con responsabilidad.

Vecinos solicitan mayor patrullaje nocturno

El presidente de Vecinos Atentos Monterrey Sur, Luis Javier Olmos, afirmó que después de las 22:00 horas disminuye la vigilancia en la Carretera Nacional, situación que favorece que algunos automovilistas circulen a velocidades peligrosas.

El representante vecinal pidió una mayor presencia de la Guardia Nacional y de las autoridades estatales y municipales, además de mantener el límite de 80 kilómetros por hora en el tramo comprendido entre Monterrey y Santiago.

Olmos añadió que la vigilancia debe complementarse con una mayor responsabilidad por parte de los conductores para reducir el número de accidentes en una de las principales vías de acceso al sur del área metropolitana.