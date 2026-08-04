Usuario reporta recibo de luz de $150 mil pesos en Tampico

El hombre ha buscado ayuda incluso en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, pues argumenta que CFE no da paso atrás y le quiere cobrar el monto

Por no contar con un medidor digital y responsabilizándolo de un candado violado, un usuario de CFE acusó que la comisión le quiere cobrar 151 mil pesos.

Desiderio Atanasio vive con su esposa en la colonia Insurgentes de Tampico y relató que personal de toma de lectura llegó a su casa y supuestamente detectó irregularidades en las manecillas del medidor, un aparato deteriorado que no le ha sido cambiado.

Ese medidor, tengo conocimiento, tiene más de 15 años. Yo calculo que ha de ser, hasta me atrevo a decir que más de 20 años. Ahí la Comisión Federal tiene que tener el registro de cuándo fue puesto ese medidor, cosa que en esta cuadra de mi domicilio todos tienen medidores de luz de 220 y medidor digital y el mío todavía sigue el que pusieron la primera vez, ahí sigue”, señaló.

Le dejaron una nota sin sello oficial de la comisión donde se lee la deuda actual y el anuncio de corte inmediato… El matrimonio mantiene sus recibos pagados y exige una aclaración.

“Yo le decía a la señorita de CFE que checaran si ha sido alguna variación de consumo favorable para mí, o que me explique; yo soy una persona que nada más habita la casa con mi esposa, somos dos personas y tratamos de economizar y ahorrar la energía, cosa que ahorita estoy sorprendido con esta notificación”, dijo.

Ha buscado ayuda incluso en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, pues argumenta que CFE no da paso atrás y le quiere cobrar el monto por una lectura errónea debido a lo antiguo de su medidor.

Las lecturas erróneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tamaulipas ocurren a menudo por fallas en censos de alumbrado público, problemas al registrar medidores o el uso de lecturas estimadas cuando el personal no puede acceder al equipo, lo que dispara los costos en los recibos.