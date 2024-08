Vecinos de la colonia Praderas Elite protestan por falta de luz

La falta de un servicio eficiente de energía eléctrica ha llevado a los vecinos de la colonia Praderas Elite a manifestarse ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Desde hace más de una semana, el sector ha estado sin suministro eléctrico, provocando múltiples problemas para los residentes.

Los ciudadanos afectados denuncian daños económicos significativos, debido a la descomposición de alimentos, lo que ha representado un gasto extra en una economía ya golpeada.

Además, el corte de energía ha tenido un impacto grave en personas con padecimientos crónicos que requieren mantenerse en ambientes frescos.

La ausencia de electricidad les impide utilizar ventiladores, exacerbando su situación en medio de temperaturas con sensaciones térmicas superiores a los 43 grados en Reynosa.

La frustración entre los residentes ha ido en aumento, con la creciente preocupación por las extremas condiciones climáticas que agravan los problemas.

Los inconformes han advertido que, si no reciben una respuesta rápida y efectiva de las autoridades y los mandos de la CFE, están dispuestos a tomar medidas más drásticas, incluyendo el cierre de calles y avenidas para presionar a la empresa a resolver la situación.

Desde la empresa, se ha comunicado que la región es una de las más calurosas del país, lo que ha llevado a implementar "apagones programados" para evitar el sobrecalentamiento de las subestaciones de distribución de energía.

Los vecinos han compartido sus experiencias y demandas en diversos sondeos:

* “Los recibos llegan puntuales y no nos dan ni un día de tolerancia para pagar, y si no pagamos nos cortan el servicio o nos ponen recargos. No es justo, porque aquí en Reynosa no se puede vivir sin luz debido al calor. No puede ser que no recibamos el servicio que estamos pagando”.

* “En nuestro sector, la luz se ha ido desde la semana pasada. Nos ponen cuatro horas de luz y luego la cortan. No podemos dormir, estamos desvelados. Una vecina tiene a su esposo enfermo y a su nieto, que necesita estar ventilado. Él es diabético”.

* “La comida ya se ha echado a perder y por eso venimos a exigir una solución. Desde la semana pasada, la luz llega a las 11 de la mañana y se corta a las siete de la tarde. Ayer la cortaron a las cuatro y ya no volvió. La comida se ha perdido, y puede que también se echen a perder electrodomésticos. La empresa no se hace responsable de estos daños”.

El llamado a la CFE es urgente, ya que la falta de un servicio básico como la energía eléctrica está afectando gravemente la vida cotidiana de los residentes de la colonia Praderas Elite.

