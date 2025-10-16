Cerrar X
Tamaulipas

Vinculan a exfuncionarios por desvío de más de $181 mdp

Una ex secretaria y un ex subsecretario enfrentan cargos por uso ilícito de atribuciones y facultades; se les impusieron fianzas y restricciones

  • 16
  • Octubre
    2025

El Juez de Control de la Primera Región Judicial vinculó a proceso a María de Lourdes “N”, ex secretaria de Finanzas de la pasada administración estatal, y le impuso las medidas cautelares correspondientes, además de una fianza por la cantidad de 300 mil pesos y la prohibición de salir del país. 

De acuerdo con la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC), a la exfuncionaria se le imputa el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, principalmente por haber distraído recursos públicos por la cantidad de 181 millones 454 mil pesos destinados para el desarrollo de la infraestructura y equipamiento de la Red de Vigilancia de Seguridad Pública del Estado, durante el ejercicio 2021.

Así mismo se encuentra en la mira de las instancias correspondientes Enrique Jorge “N”, ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la administración estatal pasada, a quien se le acusa de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades. 

De acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario contrató de manera ilegal pólizas de seguros para el personal de la Secretaría de Salud, mismas que no fueron pagadas a familiares, durante el periodo 2016-2022. 

Por tal motivo, un Juzgado de Control prohibió al exfuncionario estatal salir del país y le impuso una fianza de 500 mil pesos, y en este caso la próxima audiencia para definir la vinculación a proceso de Enrique Jorge ‘N’ se realizará el lunes 20 de octubre a las 15:00 horas. 

Cabe señalar que ambos personajes entregaron su pasaporte como garantía para que no puedan salir del país y estar en condiciones de enfrentar la justicia. 

Con estos dos casos se llegaría a 17 exfuncionarios de la administración estatal anterior, vinculados a proceso por diversos delitos, entre los que se encuentran exfuncionarios de primer y segundo nivel de las diversas secretarías gubernamentales.


