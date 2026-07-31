Vinculan a directivos responsables del feminicidio de Dafne

Se indicó que el Poder Judicial determinó realizar la diligencia a distancia como una medida para evitar situaciones similares

Los tres presuntos responsables de la muerte de Dafne Zapata Quintos podrían enfrentar penas de entre 40 y 60 años de prisión, luego de que Jorge Luis "P.", director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, y Estrellita "M.", integrante del plantel, fueran vinculados a proceso por el delito de feminicidio, sumándose a Danna Yanina, quien previamente también fue procesada por el mismo ilícito.

La resolución fue dictada este miércoles por una jueza de control, quien determinó que existen elementos suficientes para que Jorge Luis "P." y Estrellita "M." continúen sujetos a proceso penal. De acuerdo con la asesora jurídica de la familia de la víctima, Lizeth Alejandra Flores García, ambos permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La representante legal explicó que, aunque los dos enfrentarán cargos por feminicidio, la participación atribuida a cada uno es distinta. Precisó que Jorge Luis "P." fue vinculado por comisión por omisión, mientras que Estrellita "M." fue señalada como autora material de los hechos.

"Todos son por el delito de feminicidio; lo que se distingue es la intervención que tiene cada uno. Respecto a uno de los imputados es por comisión por omisión y respecto a la otra es como autora material", explicó.

La abogada señaló que los dos imputados permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que continuarán recluidos en el Centro de Ejecución de Sanciones mientras se desarrolla el proceso.

La audiencia se realizó mediante videoconferencia, luego de los acontecimientos registrados un día antes en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde se llevó a cabo la audiencia de Danna Yanina, también vinculada a proceso por feminicidio en este mismo caso.

Indicó que el Poder Judicial determinó realizar la diligencia a distancia como una medida para evitar situaciones similares y garantizar el desarrollo de la audiencia.

Con esta resolución, suman tres las personas vinculadas a proceso por la muerte de la menor.

La investigación complementaria tendrá un plazo de seis meses para Jorge Luis P. y Estrellita M., mientras que en el caso de Danna Yanina se estableció un periodo de tres meses.

Son demasiados actos de investigación que se llevaron a cabo y hay elementos suficientes: padre de Dafne

Gabriel Zapata, padre de Dafne, manifestó estar satisfecho con los avances alcanzados y destacó que existen diversos actos de investigación integrados dentro de la carpeta.

"Esta es la carpeta de investigación, no es una hoja en blanco. Como se puede apreciar, son demasiados actos de investigación que se llevaron a cabo y hay elementos suficientes", expresó.

Añadió que durante la etapa complementaria se realizarán nuevos actos de investigación en coordinación con el Ministerio Público para determinar la responsabilidad de las tres personas que actualmente se encuentran vinculadas a proceso y bajo prisión preventiva.

El padre de la adolescente señaló que, de acuerdo con las investigaciones realizadas hasta el momento, son tres los implicados relacionados con el caso; sin embargo, no descartó que durante el desarrollo de las indagatorias puedan surgir nuevos elementos.

La asesora jurídica evitó revelar detalles específicos de los datos de prueba contenidos en la carpeta, al señalar que la investigación requiere mantener sigilo para evitar que los involucrados conozcan anticipadamente información que pudiera afectar el proceso.

Respecto a una eventual sentencia, la representante legal indicó que el procedimiento penal aún se encuentra en una etapa inicial y deberá avanzar por las fases de investigación complementaria, etapa intermedia y juicio oral antes de que se emita una resolución definitiva.

La familia de Dafne adelantó que buscará la pena máxima para quienes resulten responsables. De acuerdo con lo expuesto por la asesora jurídica, la sanción por feminicidio podría alcanzar de 40 hasta 60 años de prisión.

Finalmente, Flores García transmitió el agradecimiento de la madre de la menor, Alejandra Quintos, hacia los medios de comunicación y la sociedad por el acompañamiento y apoyo brindados durante el proceso para exigir justicia.